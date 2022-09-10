حريف وشويط وقوي.. فرج عامر: ساحر برازيلي وقع للأهلي 3 مواسم رسميا

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن البرازيلي برونو سافيو مهاجم نادي بوليفار البوليفي، وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي، لمدة 3 مواسم.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخضية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" برونو سافيو المهاجم البرازيلي والمحترفي بوليفيا وقع للاهلي ثلاث مواسم طبقا لتصريح اللاعب نفسة والمواقع الرياضية في البرازيل وبوليفيا".

أضاف فرج عامر:" لاعب ممتاز وحريف وشويط وقوي البنيان، دة ثالث صفقة أجنبية ينهيها الأهلي بنسبة ١٠٠٪؜".

على جانب آخر، أعلن النادي الأهلي، أمس الجمعة، تعيين السويسري مارسيل كولر، مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان النادي الأهلي، فسخ تعاقده مع سواريش بالتراضي، نهاية شهر أغسطس الماضي، بعد شهرين فقط من توليه المهمة.

أرقام سواريش:

خاض الأهلي 17 لقاء تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر في 3 مناسبات.

وأحرز فريق الأهلي 22 مباراة خلال فترة سواريش، واهتزت شباكه 5 مرات فقط,