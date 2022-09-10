ضبط طالب تسبب في وفاة طفلة أثناء قيادة سيارة دون لوحات بالمنوفية

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط طالب تسبب في وفاة طفل عقب الاصطدام به أثناء قيادته سيارة نقل دون لوحات معدنية علي طريق الخطاطبة ابو نشابة بمركز السادات.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بتلقيهم بلاغا من مستشفي السادات بوصول الطفل "م، أ، ف" 4 سنوات لمستشفى الخطاطبة المركزى جثة هامدة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة، في حادث تصادم على الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل بعد تعرضه لحادث سيارة نقل، وبسؤال شهود الواقعة وأهليته أكدوا أن السيارة المتسببة في الحادث بدون لوحات معدنية ويقودها طفل طالب عمره 12 عام، والده صاحب محجر، وعلى الفور تم التحفظ على الطالب المتسبب في الحادث يدعى أ، ف، أ لبدء التحقيق .

وأكد عدد من شهود العيان أثناء الإدلاء بشهادتهم أن الطالب سائق السيارة النقل صدم الطفل أثناء سيرة على الأرض، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 42 أحداث وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.