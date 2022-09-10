صدمة جديدة للزمالك بسبب هذا اللاعب .. تفاصيل

رفض مسئولي نادي البنك الأهلي رحيل ناصر منسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية بعد طلب مسئولي القلعة البيضاء في الحصول على خدمات اللاعب.

وعلم صدي البلد أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال تمسك بإستمرار ناصر منسي داخل صفوف الفريق وعدم رحيله.

وكثف مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الماضية المفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم صفقتي ضم ناصر منسي مهاجم الفريق وأحمد ياسين قلب الدفاع .

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائى البنك الأهلى

كثف مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم صفقتي ضم ناصر منسي مهاجم الفريق وأحمد ياسين قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجارى.

وكشفت مصادر قريبة من ناصر منسى وأحمد ياسين ان إدارة الزمالك بصدد تقديم عرضا لنظراهم فى نادى للبنك يتمثل في الحصول على مقابل مالي يصل إلى 20 مليون جنيه بخلاف التخلي عن لاعبين أحدهما أسامة فيصل المعار حاليا للبنك سعيا وراء ضم منسي وياسين.

وشهدت كواليس الصفقة توصية جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بضم ناصر منسي لدعم الهجوم الابيض فى الموسم الجديد بالإضافة إلى أحمد ياسين لدعم مركز المساك في صفوفه بعدما تابع الثنائي جيدا في العديد من المباريات التي خاضها البنك الأهلي ونالا إعجابه بشكل لافت