عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة جديدة للزمالك بسبب هذا اللاعب .. تفاصيل

ناصر منسي
ناصر منسي

رفض مسئولي نادي البنك الأهلي رحيل ناصر منسي للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية بعد طلب مسئولي القلعة البيضاء في الحصول على خدمات اللاعب.

وعلم صدي البلد  أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال تمسك بإستمرار ناصر منسي داخل صفوف الفريق وعدم رحيله.

وكثف مسئولو نادي  الزمالك خلال الفترة الماضية المفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم صفقتي ضم ناصر منسي مهاجم الفريق وأحمد ياسين قلب الدفاع .

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم ثنائى البنك الأهلى

كثف مسئولو نادي  الزمالك  المفاوضات مع إدارة نادي البنك الأهلي لحسم صفقتي ضم ناصر منسي مهاجم الفريق وأحمد ياسين قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم  الجارى.

txt

ماذا قال إمام عاشور نجم الزمالك بعد الخسارة أمام الهلال السعودي؟

وكشفت مصادر قريبة من ناصر منسى وأحمد ياسين ان إدارة الزمالك بصدد  تقديم عرضا لنظراهم فى نادى للبنك يتمثل في الحصول على مقابل مالي يصل إلى 20 مليون جنيه بخلاف التخلي عن لاعبين أحدهما أسامة فيصل المعار حاليا للبنك سعيا وراء ضم منسي وياسين.

وشهدت كواليس الصفقة توصية جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك  بضم ناصر منسي لدعم الهجوم الابيض فى الموسم الجديد  بالإضافة إلى أحمد ياسين لدعم مركز المساك في صفوفه بعدما تابع الثنائي جيدا في العديد من المباريات التي خاضها البنك الأهلي ونالا إعجابه بشكل لافت

البنك الاهلي ناصر منسى خالد جلال نادي الزمالك أحمد ياسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات في أجندة الإجازات.. 3 عطلات رسمية مقبلة وتأجيل الدراسة يعطي راحة أكبر

بث مباشر الآن.. مباراة برشلونة وقادش اليوم (0-0) في الدوري الإسباني

هتقضي على أحلامنا.. طلاب تمريض لوزير التعليم العالي: امتحانات القدرات تعجيزية

وفاة الملكة إليزابيث تؤجل قرار كلوب بمعاقبة محمد صلاح.. تفاصيل

أنا بنت وخافوا ربنا شوية .. منشور مثير من منى فاروق

رضا عبد العال يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن المدير الفني الجديد..فيديو

موعد مباراة فيوتشر وإف سي بول الأوغندي والقنوات الناقلة في الكونفدرالية

الذهب يقفز إلى مستويات تاريخية.. سعر عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

سأل عن برج الجزيرة.. كواليس زيارة كولر المفاجئة لملعب التتش بالأهلي

التموين: مخزون الزيت يكفي لـ6.5 شهر.. وتوريد 4.2 مليون طن قمح لأول مرة

قبل ترويجها.. الداخلية تضبط مخدرات قيمتها 26 مليون جنيه.. انفوجراف

الداخلية في أسبوع.. مليون مخالفة مرورية وضبط تهرب ضريبي بـ3 مليارات جنيه..شاهد

الفيروس ضعيف.. رسالة طمأنه للمصريين بشأن جدري القرود.. فيديو

خرافة أم حقيقة| هل فيتامين د يحمي من الإصابة بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة وبرفقة ابنتها .. جوليان مور على السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان فينيسيا 

كرمته مرة وأنقذته أخرى.. ماذا حدث بين محمد صلاح والملكة إليزابيث؟

خطوبة سعد لمجرد على صديقته المقربة غيثة العلاكي والزفاف قريبا ..خاص

بوصف إباحي للملكة.. BBC ترتكب خطأ فادحًا في ترجمة الأخبار

فيديو

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

محمد صبحي حاربني لأني قولت لا.. سبب اختفاء عبير صلاح الدين مع ونيس

نجوم يثيرون الجدل برفع الأذان بأصواتهم.. مجدى الشربيني يحدث ضجة باعتزاله.. وأحمد سعد يفعلها في مكة

أتمنى في غيري أنا ميفكرش.. ضرة المطربة بوسي تشعل غيرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ