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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل .. برازيلي ينضم رسميا لـ صفوف الأهلي

صدى البلد

أعلن موقع “ترانسفير ماركت” الشهير انتقال اللاعب البرازيلي برونو سافيو، إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية بشكل رسمي.

وسجل الموقع إسم اللاعب بشكل رسمي في النادي الأهلي قادماً من صفوف فريق بوليفاري البوليفي.

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من جانب أخر، يعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا مع السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد ، ظهر غدا الأحد داخل مقر ‏النادي بالجزيرة، للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق الكرة في المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها معسكر الإعداد للموسم الجديد الذي يشهد العديد من التحديات على المستويين المحلي ‏والإفريقي.

موقع ترانسفير ماركت

مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

يحضر الاجتماع مع مدرب الأهلي الجديد  الجهاز الفني بالكامل لوضع النقاط فوق الحروف في كل الأمور الإدارية ‏والفنية.

ووصل مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد  ومعاونوه إلى القاهرة بعد ظهر اليوم السبت؛ لبدء مهمته مع الأهلي، بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ‏قادمين.

يصطحب مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد  معه ثلاثة مساعدين (مدرب، ومدرب أحمال، ومحلل أداء).

الأهلى برونو سافيو “ترانسفير ماركت مارسيل كولر محمود الخطيب

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