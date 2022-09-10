كله طبيعي .. منى فاروق تفجر مفاجأة عن إجرائها عمليات تجميل

كشفت الفنانة منى فاروق، في لايف عبر حسابها على إنستجرام، عن حقيقة خضوعها لعمليات تجميل وأكدت أنها لم تفعلها من قبل وكله طبيعي.

وردت منى فاروق على منتقديها وقالت:" ملكوش دعوة بحياتي خليكوا في حالكم انا مبخافش، واللي بيقولو عني كلام وحش هتروحوا النار.

ردت الممثلة منى فاروق - عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام - على حالة الجدل التي أثيرت حول الفيديو المثير الذي نشرته مؤخرا، وظهرت فيه بفستان صيفي مكشوف وصفه البعض بأنه قميص نوم.

ونفت منى فاروق، ظهورها بقميص النوم في الفيديو مؤكدة أنه فستان صيفي عادي، وعلقت: «ما كل البنات بتلبس فساتين صيفي عادي .. يعني أنا حرة ليه نازلين فيا جلد.. ده ربنا بيسامح وبيغفر لعباده الذنوب».

وشنت منى فاروق، هجوما على منتقديها، قائلة لهم: «انتوا مزعجين جدا .. بس أنا ولا فارق معايا كلامكم أنا يعامل ربنا مش بعامل البشر .. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بتكتب عني بالكذب».

وتابعت منى فاروق: «أنا في الأول والأخير بنت بتتكلموا في عرضي ليه ؟؟ خافوا ربنا شوية».

واختتمت منى فاروق: «ربنا موجود وهيعوضني خير .. وأنا في حماية ربنا».

شقيق منى فاروق

شاركت الفنانة منى فاروق منشورا لشقيقها مصطفى يشن فيه هجوما على متتقديه.

وجاء في المنشور الموجود على ستوري حسابها بـ "انستجرام": انا مش فاهم بعض الناس اللي بقى عندهم بجاحة للدرجة دي، ومش وراهم شغلانة غير انهم يصحوا من النوم يفكروا هنضايقة إزاى.

واختتم منشوره:" بلاش تضيعوا وقت معايا مفيش حاجة هتأثر فيا ولا بعلاقتي بأهلي".

وكانت قد ردت الفنانة منى فاروق على متابع ابدى اعجابه بجمالها وقالت برد غير متوقع عبر ستوري حسابها على انستجرام:" اه والله وفي الحقيقة أجمل".