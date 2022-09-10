نميرة نجم: دور المرصد الأفريقي دراسة جميع أنواع الهجرات .. فيديو

أكدت السفيرة نميرة نجم أول مدير لـ مرصد الهجرة الأفريقي، أن المرصد هو جهاز جديد داخل الاتحاد الافريقى.

وأوضحت نجم خلال حوارها مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة “الحياة"، أن مهمة المرصد،هى جمع المعلومات وبناء القدرات الخاصة بالهجرة الأفريقية سواء داخلها أو خارجها.

وتابعت السفيرة نميرة ،المرصد يختص برصد جميع الهجرات، سواء شرعية أو غير شرعية، أو المتعلقة بالحروب وما إلى ذلك.

دراسة الهجرة

وأشارت مدير مرصد الهجرة الأفريقي، بعد دراسة الهجرة واسبابها وانواعها يتم توجيه ورقة سياسات للدول الأعضاء لحل كافة المشاكل المتعلقة بالهجرة.

وحذرت السفيرة نميرة نجم، من الهجرة غير الشرعية وتبعاتها من إهدار لـ حقوق المهاجرين.