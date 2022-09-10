بإطلالة جريئة.. داليا مصطفى تقضي إجازتها على الشاطئ

شاركت الفنانة داليا مصطفى صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وطلت داليا بإطلالة صيفية جريئة تناسب حرارة الجو حيث ارتدت مايوه باللون الوردي يبرز قوامها الممشوق، نال اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

مسلسل “الحرير المخملي” بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي.