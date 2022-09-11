كنت في شبابي سيئ الأخلاق فهل يرد عملي في ابنتي؟.. علي جمعة يرد

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال من شخص خلال احدى الدروس الدينية عبر فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مضمون السؤال “كنت في شبابي سيئ الأخلاق وتبت وتزوجت وأنجبت بنتا وأخشى أن يرد عملي السيئ في ابنتي؟”.



ليجيب “جمعة” قائلاً: يا أخي "لا تزر وازرة وزر أخرى"، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى-في الحديث القدسي "يا بن آدم لو جئتني بقراب الأرض ذنوبًا ثم جئتني تائبًا لغفرت لك".

وأشار الى أنه طالما كانت التوبة صادقة والنية خالصة والخوف من الله تم، وهو من علامات القلوب الضارعة، فلا يجب على السائل أن يخاف.

وأوضح أن كل امرئ مسؤول عن تصرفاته ولا يتحمل أوزار غيره لقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى"، مستشهداً على ذلك ببعض من الآيات القرآن الكريم "يَومَ يَفرّ المَرء من أَخيه وَأمّه وَأَبيه وَصَاحبَته وَبَنيه لكلّ امرئ منهم يَومَئذ شَأنٌ يغنيه".

وقول الله-تعالى-في سورة الإسراء "وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ " في عنقه لا في عنق ابوه أو ابنته أو أي شخص آخر.

وأكد جمعة أن "كل إنسان معلق من عرقوبه وليس في عرقوب أي شخص آخر".