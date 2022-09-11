شوبير: إسلام جابر ضحية صفقة محتملة بين الزمالك والبنك الأهلي

أشار الإعلامي أحمد شوبير، إلى احتمالية عقد صفقة تبادلية بين ناديي الزمالك والبنك الأهلي، خلال الفترة المقبلة، يتقدمها إسلام جابر، لاعب الفريق الأبيض.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "في مفاجأة تتمثل في رحيل إسلام جابر عن الزمالك الفترة المقبلة، حد شافه مع البعثة في قطر في بطولة كأس سوبر لوسيل؟ كان خارج القايمة كلها".

وتابع: "هناك احتمالية لعقد صفقة تبادلية بين الزمالك والبنك الأهلي.. إسلام جابر مقابل ناصر منسي أو أحمد ياسين، وبالمناسبة الزمالك هيموت على ناصر منسي".

وأضاف شوبير، في حديثه عن صفقات الزمالك المتوقعة، أن محمود دونجا، لاعب بيراميدز، لن ينتقل إلى صفوف الأبيض، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تشهد الانتقالات الصيفية عودة اللاعب عمر جابر للزمالك بناءً على رغبة اللاعب.