محافظ القليوبية يتفقد مشروع مستشفى طوخ المركزي للوقوف على معدلات إنجاز الأعمال

أكد اللواءعبدالحميدالهجان محافظ القليوبية على إهتمامه بالمتابعه الميدانية للمشروعات الجاري إنشاؤها للوقوف على النسب الدقيقة في تنفيذ المشروعات ولتذليل كافة المعوقات ومتابعة الإشغالات والنظافة العامة من خلال الجولات والحملات المكثفة، وذلك للقضاء على أي ظاهرة تشوه المظهر الحضاري أو تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والمارة .

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لمتابعة أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي، للوقوف على معدلات إنجاز الأعمال بها، وذلك لإدخالها ضمن منظومة الصحة بالقليوبية ولتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني المدينة، بالإضافة إلى متابعته لسير أعمال الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة بشارع عرابي والمحطة الوسيطة وعدد من الشوارع.

،كما تفقد أعمال دهانات المباني في محيط قصر محمد علي وكوبري عرابي، وتفقد المنطقة المحيطة بـ البحوث٣ بحي غرب شبرا الخيمة.



واستهل "المحافظ" جولته بتفقد مستشفى طوخ المركزي للوقوف على نسب التنفيذ الدقيقة، إذ تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة7٠٪، وتم الإنتهاء من الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٩٥٪، وجاري تركيب الكليدنج للواجهات، والإنتهاء من أعمال الدهانات بالمباني الداخلية والأرضيات والحوائط بنسبة٩٦٪، وتفقد المحافظ قسم الغسيل الكلوي، وغرف العمليات، وبعض الغرف الداخلية.



ووجه " الهجان" بتسريع وتيرة العمل والعمل على مدار الساعة لتسليم المستشفى في المدة الزمنية المحددة والمقرر لها فى يونيو 2023، لإدراجها في المنظومة الصحية لخدمة مواطني المدينة والمدن المجاورة لها، حيث تُعد المستشفى صرحا طبيا شاملا على مساحة ٣٠٠٠م٢, وتخدم أكثر من ٦٠٠ ألف نسمه بمدينة ومركز طوخ ودائرة مدينة قها والطريق الزراعي القاهرة إسكندرية.

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