عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سبه بأقذع الألفاظ.. ننشر تفاصيل الاعتداء على طبيب بمستشفى ههيا في الشرقية

صدى البلد

كشف مصدر بمديرية الصحة بالشرقية تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب في مستشفى ههيا المركزي حيث أكد أن أحد أقارب مريض في المستشفى اعتدى لفظيًا على طبيب في المستشفى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

وأضاف المصدر أن مشادة كلامية نشبت بين أحد أقرب المريض وبين الطبيب في المستشفى تطورت إلى اعتداء لفظي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر اللازم في مركز شرطة ههيا.

 

فيما أشار المصدر إلى أن الطرف المعتدي قدم اعتذاره للطبيب، وقبل الطبيب الاعتذار وتصالح الطرفين.

 

كانت نقابة أطباء الشرقية أصدرت بيانا توضح فيه تفاصيل ما اثير عن التعدي علي أحد الأطباء بمستشفي ههيا بمحافظة الشرقية مؤكدة تقديم كافة الدعم اللازم لجميع الأطباء.

 

وأكدت النقابة في بيانها أنه تم التواصل مع الطبيب بمجرد العلم بالموضوع وتقديم كل الدعم له ومتابعة الامر لحظة بلحظة مقدمة الشكر لوكيل مديرية الصحة الدكتور خالد فوزي والذي وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية.

 

وأشار البيان إلى أن الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات قدم كل الدعم وتواصل مع إدارة المستشفي لتقديم كل الدعم والمساندة للطبيب كما قام الدكتور محمد طه مدير المستشفي بالتواصل الدائم مع الطبيب حتي الثالثة فجرا لإنهاء كل الإجراءات القانونية.

مستريح الشرقية نصب على الأهالي في 25 مليون جنيه.. والضحايا: نطالب بأقصى عقاب

واختتمت النقابة بيانها مقدمة الشكر للأفاضل المحترمين بقسم شرطة هيها علي استجابتهم والحرص علي إعطاء كل ذي حق حقة والتأكيد عل حق كل طبيب وفرد بالأطقم الطبية تقديم الخدمة الطبية محفوظ الكرامة.

 

وأكد الجميع حرصهم علي حفظ كرامة الأطباء وكل أفراد الأطقم وأن يعملوا في جو آمن لتقديم افضل خدمة طبية لأهلنا الكرام.

الشرقية محافظة الشرقية مستريح الشرقية مديرية الصحة مستشفيات مستشفي الإجراءات القانونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب.. هبوط تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 90 جنيهًا

هذا اللاعب لن ينضم رسميا .. شوبير يوجه صدمة لعشاق الزمالك

من أين تأتون بهذه الشائعات.. حقيقة تنازل الهلال السعودي عن مكافأة سوبر لوسيل للزمالك

ارتفع 8 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 11-9-2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. تظهر اليوم كن أول الحاصلين عليها

أب يحذر الأسر من حمل أطفالهم لزجاجات المياه بسبب هذه الحادثة

من الشاشة إلى التشرد.. ممثلة "الحاج متولي" أدمنت التدخين وعاشت مع الكلاب والثعابين | ما قصتها ؟

خليني ساكت .. فرج عامر يوجه رسالة غامضة | شاهد

ترشيحاتنا

نص منطوق الحكم على المستشار وشريكه في قضية المذيعة شيماء جمال

غياب بنزيما.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة مايوركا

الرئيس السيسي يستقبل رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة

جريمة السرقة.. الحبس عامًا مع الشغل للمتهمين في قضية الإعلامية شيماء جمال|صور

مفاجأة في واقعة فتاة البياضية.. ابن عمها فشل في الاعتداء عليها فقتلها

شكري: التقارير العالمية تشير إلى عدم كفاية حجم الجهد لمواجهة تهديدات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلبي معاك.. استقبال مصطفى كامل بنقابة الموسيقيين لتقديم أوراق ترشحه

بعد إعلان زواجه.. صور رومانسية جمعت بين سعد لمجرد وزوجته.. شاهد

شاهد.. تشارلز ملك بريطانيا في الزي السعودي ويرقص بالسيف| فيديو

ابن عمرو دياب يثير الجدل بصورة على إنستجرام.. والجمهور: مين ده

فيديو

صديقة ثم حبيبة وزوجة.. خطوبة سعد لمجرد وغيثة العلاكي

بعد عام واحد فقط .. انفصال على ربيع عن زوجته الثانية

موكب أسطوري وحصة بـ ربع مليون جنيه.. شاهد عجائب التعليم في زمن الفيسبوك

مادة كارثية في صلصة الطماطم تسبب أمراضًا خطيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

كرسي روسي في الكلوب أطفأ أنوار أوروبا

كريمة أبو العينين

بالكوري .. ميهمنيش حد

هند عصام

تحتمس الثالث .. الملك الإمبراطور

إلهام أبو الفتح

وأين ضوابط الشوسيال ؟

المستشار أحمد المعز الشندويلي

عندما توقفت عقارب بيج بن

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ