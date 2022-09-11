سبه بأقذع الألفاظ.. ننشر تفاصيل الاعتداء على طبيب بمستشفى ههيا في الشرقية

كشف مصدر بمديرية الصحة بالشرقية تكشف تفاصيل الاعتداء على طبيب في مستشفى ههيا المركزي حيث أكد أن أحد أقارب مريض في المستشفى اعتدى لفظيًا على طبيب في المستشفى، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف المصدر أن مشادة كلامية نشبت بين أحد أقرب المريض وبين الطبيب في المستشفى تطورت إلى اعتداء لفظي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر اللازم في مركز شرطة ههيا.

فيما أشار المصدر إلى أن الطرف المعتدي قدم اعتذاره للطبيب، وقبل الطبيب الاعتذار وتصالح الطرفين.

كانت نقابة أطباء الشرقية أصدرت بيانا توضح فيه تفاصيل ما اثير عن التعدي علي أحد الأطباء بمستشفي ههيا بمحافظة الشرقية مؤكدة تقديم كافة الدعم اللازم لجميع الأطباء.

وأكدت النقابة في بيانها أنه تم التواصل مع الطبيب بمجرد العلم بالموضوع وتقديم كل الدعم له ومتابعة الامر لحظة بلحظة مقدمة الشكر لوكيل مديرية الصحة الدكتور خالد فوزي والذي وجه باتخاذ كل الإجراءات القانونية.

وأشار البيان إلى أن الدكتور ياسر السويدي مدير إدارة المستشفيات قدم كل الدعم وتواصل مع إدارة المستشفي لتقديم كل الدعم والمساندة للطبيب كما قام الدكتور محمد طه مدير المستشفي بالتواصل الدائم مع الطبيب حتي الثالثة فجرا لإنهاء كل الإجراءات القانونية.

واختتمت النقابة بيانها مقدمة الشكر للأفاضل المحترمين بقسم شرطة هيها علي استجابتهم والحرص علي إعطاء كل ذي حق حقة والتأكيد عل حق كل طبيب وفرد بالأطقم الطبية تقديم الخدمة الطبية محفوظ الكرامة.

وأكد الجميع حرصهم علي حفظ كرامة الأطباء وكل أفراد الأطقم وأن يعملوا في جو آمن لتقديم افضل خدمة طبية لأهلنا الكرام.