السيسي وتميم.. مشاهد أخوية تكشف عُمق الروابط وتنبئ بمستقبل باهر

لم تكن عادية تلك الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى دولة قطر الشقيقة، في الوقت الذي تتجاوز فيه مصر مراحلًا صعبة إلى استشراف للمستقبل بمشروعات كبرى وانفتاح اقتصادي وتجاري على كل دول العالم، واقتصاد يجابه المشكلات الأزمات العالمية بثبات.

قطر هي الاخرى، تلك الدولة العربية المتطورة التي تصبوا إليها الوجهات، وتجذب أنظار العالم أجمع بما تحققه من تطورات هائلة على مستوى البنية التحتية، وكذلك استضاف النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم، في مناسبة من المتوقع أن تكون الأهم على مدار تاريخ تنظيم البطولة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.

استقبال حافل للرئيس السيسي

حفاوة الاستقبال من جانب الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووجوده على رأس مستقبلي الرئيس السيسي عنونت لأهمية الزيارة ومنحتها صبغة أخوية تختصر الاقات التاريخية الوطيدة الممتدة بين الجانبين.

ونشرت الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو لملخص استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدوحة، وعلى رأس مستقبليه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

ونشر الديوان الأميري القطري، اليوم الثلاثاء، أول صور لاستقبال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يجري أول زيارة له إلى الدوحة.

وعلق الديوان الأميري القطري عبر حسابه بموقع تويتر على صور الاستقبال قائلا: "سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدى وصوله مطار حمد الدولي".

أمير قطر.. زيارة السيسي زادت العلاقات رسوخًا

وفي رد فعله على الزيارة التي انتهت لتوها اليوم، أعرب الشيخ تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معتبرا أنها زادت العلاقات رسوخا.

وفي تغريدة نُشرت عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال أمير قطر: "سررت بزيارة أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوحة، التي زادت العلاقات القطرية المصرية رسوخاً".

وأضاف: "أتاحت لنا بحث سبل تحقيق تطلعات شعبينا في تعزيز تلك العلاقات، وخدمة قضايا أمتينا العربية والإسلامية، ودعم الأمن والسلم والاستقرار في منطقتنا".

الرئيس السيسي: آفاق أرحب من التعاون مع قطر

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي وسمو الأمير تميم بن حمد عقدا مباحثات منفردة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب الأمير تميم بن حمد بالزيارة التاريخية لشقيقه الرئيس في قطر في أول زيارة رسمية إلى الدوحة، والتي تأتي تتويجاً لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين المصري والقطري، مشيداً بالروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العربى والخليجي على كافة الأصعدة، مع التأكيد على حرص قطر على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن سمو الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

من جانبه؛ عبر الرئيس عن تقديره وامتنانه لأخيه الأمير القطري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً ما عكسته الزيارة الأخيرة لسمو أمير دولة قطر للقاهرة خلال شهر يونيو الماضي من دلالات على تعزيز العلاقات بين البلدين مؤكداً انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

تميم: مصر نموذج يحتذى بها

ثمن الأمير تميم بن حمد الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

أمير قطر أول المودعين للرئيس السيسي

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي بعد زيارة رسمية للبلاد، وكان في مقدمة مودعيه الشيخ تميم بن حمد.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، صورة للأمير تميم وهو يتقدم مودعي الرئيس السيسي لدى مغادرته والوفد المرافق الصالة الأميرية بمطار حمد.