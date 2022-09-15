مصطفى بدرة: الرئيس السيسي يعمل على تهيئة المناخ للاستثمار بالدولة المصرية.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، أن القمة المصرية القطرية، كان لها جانب اقتصادي واستثماري هام، خاصة مع عودة الإستثمارات القطرية إلى مصر مرة أخرى.

وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “اأون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على تهيأه المناخ الاستثماري للدولة، ويعمل على بعث رسائل ثقة بأن الدولة ترحب بالمستثمرين، للاستثمار في مصر.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن قطر لها العديد من الإستثمارات، ولها مساهمة في بعض من الشركات بالجهاز المصرفي، وبعض من الإنشاءات والقرى، ومساهمات داخل الشركات في العديد من القطاعات.

الإستثمارات القطرية

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الإستثمارات القطرية في مصر قد تصل خلال الفترة القادمة، 5 مليار دولار.