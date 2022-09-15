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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بدرة: الرئيس السيسي يعمل على تهيئة المناخ للاستثمار بالدولة المصرية.. فيديو

مصطفى بدرة الخبير
مصطفى بدرة الخبير الأإقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الإقتصادي، أن القمة المصرية القطرية، كان لها جانب اقتصادي واستثماري هام، خاصة مع عودة الإستثمارات القطرية إلى مصر مرة أخرى.

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وقال مصطفى بدرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “اأون”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعمل على تهيأه المناخ الاستثماري للدولة، ويعمل على بعث رسائل ثقة بأن الدولة ترحب بالمستثمرين، للاستثمار في مصر.

 

وتابع الخبير الإقتصادي، أن قطر لها العديد من الإستثمارات، ولها مساهمة في بعض من الشركات بالجهاز المصرفي، وبعض من الإنشاءات والقرى، ومساهمات داخل الشركات في العديد من القطاعات.

 

الإستثمارات القطرية

وأشار مصطفى بدرة إلى أن الإستثمارات القطرية في مصر قد تصل خلال الفترة القادمة، 5 مليار دولار.

مصطفى بدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهاز المصرفي استثمارات الإقتصاد المصرى

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