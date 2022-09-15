شاهد.. رصف الشوارع الداخلية بالإنترلوك في 7 مناطق بدمياط

شهدت منطقة السيالة البدء فى أعمال الرصف ببلاطات الانترلوك للشوارع الداخلية بها، ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة بمدينة دمياط الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

يشمل التطوير ٧ مناطق وهي "المنطقة القديمة ،السيالة، السنانية ، الأعصر،غيط النصارى، شط الملح والمنيا".

وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تطبيق الأعمال بعد تنفيذ عمليات مد واحلال شبكات المرافق بالمنطقة، كما أكدت على الجهات المُنفذة بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروع، وكذلك المواصفات والمعايير الخاصة بأعمال الرصف.

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