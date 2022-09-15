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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطّلوا | تعليق لاعب الأهلي على حقيقة طلب الانتقال لـ فيوتشر

صدى البلد

نفى صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي عن ما يتردد من شائعات حول طلبه الانتقال لنادي فيوتشر، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب: "الأهلي فوق الجميع.. بطلوا تقولوا أي كلام مستحيل يحصل مني كدا أنا تحت أمر النادي مهما حصل الاهلي عشقي الأول والأخير شكراً ".

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سيد عبد الحفيظ يصدم فيوتشر بطلب غير متوقع من صلاح محسن.. فيديو

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة قرب انضمام صلاح محسن نجم الأهلي لفريق فيوتشر خلال فتره الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن فيوتشر لا يرغب في التعاقد مع صلاح محسن خلال الفترة الحالية مشددا أنه كلام مؤكدا أن فيوتشر لا يسعي لضم نجم الأهلي .

وأضاف أن ما يتردد حول رغبة فيوتشر في ضمه علي سبيل الإعارة أمر غير صحيح علي الاطلاق.

وتابع أن صلاح محسن من الممكن أن يرحل لناد آخر خلال الميركاتو الصيفي ولكنه ليس فيوتشر.

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