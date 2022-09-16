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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس نيفين رجب ومجد القاسم مع ذوي القدرات الخاصة بعد نجاح "كلنا إنسان"

صدى البلد

عقب تألق المطربة نيفين رجب مع الفنان مجد القاسم في ديتو  " "كلنا إنسان" الإستعراضي في حفل إفتتاح  ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، الذي أقيم مساء أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية توجهت نيفين للاطمئنان على الأطفال المشاركين بالدويتو وتهنئتهم بما قدموه من استعراض متناغم ومبهر علي خشبة المسرح الكبير بالإضافة إلى مشاركتهم التقاط الصور التذكارية.

 


دويتو "كلنا إنسان" الاستعراضي يحمل نفس شعار الدورة السادسة من ملتقي "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبدالقادر والأغنية كلمات الشاعر عبدالله حسن ولحن شريف حمدان وتوزيع أحمد عادل.

ووصفت نيفين لقائها مع الأطفال الموهوبين المشاركين معها في "كلنا إنسان" بما يشبه الغناء مع الملائكة.

وظهرت نيفين رجب مرتدية سواريه مبهر من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وتستعد لاطلاق اغنية جديدة من كلمات الشاعر حسين محرم  ،لحن مدين وتوزيع يحي يوسف.

المعروف أن نفين رجب هي شقيقة المطربة غادة رجب ووالدهما الموسيقار والمايسترو رضا رجب ولديها العديد من الأغاني الخاصة بها والتي كان آخرها "كل أخر يوم" كلمات حسين محرم، ألحان مدين، توزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

كان ضمن الحضور في ملتقي أولادنا السادس لفنون ذوي القدرات الخاصة عدد من الوزيرات وزوجات السفراء العرب منهن نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وسها جندي وزيرة الهجرة، د.مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.. بالإضافة إلى نائبة وزير السياحه والاثار  و د.مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.

 

وضمت لجنة أعضاء  تحكيم السينما والمسرح والشعر بملتقى"أولادنا" الفنانة سماح أنور، الفنانة حنان سليمان، المخرجة لاما داوود، المخرجة أريس سيابى، المخرجة فيردوز بولبوليا، المخرج مهند دياب

فيما تكونت لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج والسنياريست مدحت العدل، ودكتور مراد جاتين مدير المركز الثقافى الروسى، ومعتز الجنيدى، ونازك الألفى، والمطربة هيتا ثاكار.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

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وزير السياحة وزيرة الهجرة دار الأوبرا وزيرة الثقافة مايا مرسي ذوي القدرات الخاصة مجد القاسم السياحة والاثار المركز الثقافي مدحت العدل

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