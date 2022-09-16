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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إخلاء سبيل 46 محبوسًا احتياطيًا .. الشهابي يشيد بجهود لجنة العفو الرئاسي

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بقرار  إخلاء سبيل عدد 46 محبوسًا احتياطيًا من بينهم الاشتراكي هيثم محمدين.

 وأضاف الشهابي في بيان صادر عنه أننا مازلنا نحلم باليوم الذى يتم الإفراج فيه عن كل سجناء الرأي وإخلاء سبيل كل المحبوسين احتياطيا ولم تتلوث أياديهم بدماء المصريين.

 ووصف الشهابي ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى وتوسعها فى عملها ليشمل المحبوسين إحتياطيا على ذمة قضايا رأى وتعبير بالعمل الرائع وانه أفضل ما جاء به الحوار الوطنى موجها التحية والتقدير لأعضاء اللجنة على المجهود الطيب الذى بذلوه على مدى الشهور الخمسة الماضية ونتج عنه الإفراج عن ما يقرب 900 مسجون ومحبوس احتياطى ليدخلوا الفرح والسرور إلى بيوت أسرهم وأصدقائهم وزملائهم.

وتابع رئيس حزب الجيل وتحية الاحترام والتقدير موصولة منهم إلى  كل المسئولين وأجهزة الدولة التى شاركت فى هذا العمل العظيم الذى   نشر الامل والتفاؤل بيننا جميعا وتابع ناجى الشهابى وقبل كل هؤلاء نقدم تحية الاحترام والتقدير والعرفان للرئيس صاحب الدعوة للحوار والذى أعطى الضوء للجنة العفو الرئاسى لتقوم بهذا العمل الرائع.

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