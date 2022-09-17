دعاء راحة البال والرضا .. يملأ قلبك سعادة القلب ويرفع عنك البلاء

دعاء راحة البال والرضا حتى يحصل المسلم على راحة البال يفضل عدم النظر إلى ما في يد غيره إضافة إلى ذلك الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين يحطمونه، ويملؤوا قلبه بالطاقة السلبية، فيعيش في نكد وضيق، وعليه البحث عن كل ما هو إيجابي وجميل في حياته، والنظر بكل تفاؤل للمستقبل ولغد مشرق واتخاذ الأسباب التي تعينه على تحقيق ما يريد، واستغلال يومه في عمل شيء يحبه ولو كان بسيطًا، وأن يجعل بداخله راضيا عن حاله ومعيشته، والبعد عن الفراغ والجلوس وحيدا فهم أكثر شيئين يسببان التعب النفسي للإنسان ويشعر بالملل والكآبة.. دعاء لراحة البال في السطور التالية.

دعاء راحة البال والرضا

دعاء راحة البال والرضا ويستحب أن يقول اللهم بحرا من التسخير و بحرا من التوفيق و بحرا من السعادة و الطمأنينة و راحة البال والرضا، اللهم راحة البال والطمأنينة لقلوبنا، اللَّهمَّ رَحمَتَكَ أرْجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طَرْفةَ عَيْنٍ، أصْلِحْ لي شَأْني كُلَّهُ، لا إلهَ إلَّا أنتَ، اللهم أياما مليئة بالخير و التفاؤل و الهدوء اللهم السكينة اللهم الراحه اللهم الاطمئنان اللهم راحه البال اللهم الرضا اللهم الأمان اللهم السعادة، اللهم يا فاطر السماوات والأرض وياعالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين، اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب، ويسر لنا في كل مسألة جواب، يا فارج الغم اجعل لي من أمري فرجًا ومخرجًا. (دعوةُ ذي النُّونِ إذ هوَ في بَطنِ الحوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)، اللهم أسألك السعادة و التوفيق و راحة البال اللهم واحفظ لي أبواي بحفظك و قر أعيننا يارب، اللهم ارزقهم السعادة الدائمة ومداخيل الرزق المباركة و راحة البال الدائمة وطمأنينة القلب وبشرهم بأجمل الاقدار، وأعطهم الخير كله.

دعاء لراحة البال ورفع البلاء

دعاء لراحة البال ورفع البلاء اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك ، يارب لا تدع أمراً في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلماً سكن في قلبي طويلاً ٳلا ويسّرته لي، يارب لا تدع أمراً في صدري ٳلا وحللتهَ لي ولا حلماً سكن في قلبي طويلاً ٳلا ويسّرته لي، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والِدَيّ و وأنْ أعمَلَ صالحاً ترضاه وأدخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

اللهم إني عبدك وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي .

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، و يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال .. الْلَّهُمَّ لا تكسّرِ لِيَ ظُهْرَاً وَلا تُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْراً الْلَّهُمَّ لا تَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترَاً وَلا تُفْضّحُ لِيَ سَرَّا. الْلَّهُمَّ إنَّ عَصَيْتُكَ جَهَرَاً .. فَإغْفِرْلِيْ وَإنْ عَصَيْتُكَ سَرَاً فَأسْتُرْنِيْ .. الْلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ مُصِيْبَتِيْ فِىْ دِيْنِيْ وَلا تَجْعَلْ الْدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّيْ .. الْلَّهُمَّ لا تَجْعَلْ ابتلائي فِي جَسَدِيْ وَلا فِي مَالِيْ وَلا فِيْ أهْلِي اللهم أستر عورتي و أقبل عثرتي، و أحفظني من بين يدي و من خلفي، و عن يميني و عن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي .

دعاء لسعادة القلب

دعاء لسعادة القلب ، حتى ينشرح صدرك عليك بهذا الأدعية اللهم اسق قلوبنا بذكرك حتى تروىٰ واشبع أرواحنا بطاعتك حتى تقوىٰ، وكن بنا رؤوفا رحيما فلا ملجأ لنا سواك ولا مأوىٰ اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا. وقل بها صبرنا اللهم اسعدنا سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها، اللهم أرزقني راحة البال وهدوء النفس وسكينة الروح وطمأنينة القلب يا رب وحدك تعلم مافي داخلي إشرح لي صدري و يسر لي أمري، اللهم يا من تملك حوائج السائلين و تعلم ضمائر الصامتين ارزقنا السعادة و راحة البال و الصحة و العافية و غفران الذنوب، اللهم إني أسألك راحة تزيل بها متاعبي ومغفرة تمحو بها ذنوبي وانشراحا يذهب معه ضيق صدري صباح السعادة وراحه البال، اللهم أسعد كل من أدخل السعادة إلى قلبي اللهم أرزقه بكل خفقة قلب فرحا وبكل صباح عفوا وكل مساء صفوا وارزقه راحة البال أينما كان ويكون، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ من خَيْرِ ما سألَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عَاذَ بهِ عَبْدُكَ ونَبِيُّكَ، اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

دعاء لراحة البال وعدم التفكير

دعاء لراحة البال وعدم التفكير منها يقول المسلم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقراءة اية الكرسي اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ . (سورة البقرة، 257 )، وقراءة هذه الآيات من الذكر الحكيم وقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (سورة الإسراء ، : اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، و أنت على كل شيء قدير اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، و منازل الشهداء، و عيش السعداء، و النصر على الأعداء، و مرافقة الأنبياء، يا رب العالمين.

دعاء لراحة البال والقلب

اللهمَّ اجعل القرآن نوراً لقلوبنا، وسبباً في ذهاب حزننا، وجلاء همّنا، يا مفرِّج الهموم. اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا، اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللّهم إنّك لا تحمّل نفساً فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي، اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله.