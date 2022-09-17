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توك شو

كاتبة أمريكية: الاخوان مستعدون للتحالف مع الشيطان ولهم وثائق كثيرة

الكاتبة سينثيا فرحات
الكاتبة سينثيا فرحات

أكدت الكاتبة الامريكية سينثيا فرحات، مؤلفة كتاب "الجهاز السري للإخوان المسلمون وصناعة الموت"، أن تنظيم الاخوان مستعدون للتحالف مع الشيطان من أجل تحقيق مصالهم وعملوا مع بريطانيا وإيران وألمانيا وحتى من بداية الثورة البلشفية.

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وأضافت الكاتبة سينثيا فرحات، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مشروع الصحوة الإسلامي له جذور ما قبل الاخوان، كما أن مكتبة (السي أي ايه) تحتوى على وثائق كثيرة عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت أن، المجتمع المصري في السابق لم يكن يتقبل أفكار جماعة الإخوان وأفكارهم كانت شاذة على  المصريين، مشيرة إلى أن الإخوان كانوا يستهدفون نشر التطرف حتى يصلوا إلى مجاهدين يستخدمونهم في مخططهم.

الإخوان كاتبة أمريكية سينثيا فرحات تنظيم الإخوان حديث القاهرة إبراهيم عيسى المجتمع المصري التطرف

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