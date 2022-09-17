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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التجارة والصناعة: الدولة تدعم دائمًا الابتكار وبراءات الاختراع

صدى البلد

قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة تُشجع دائمًا على روح الابتكار والعلامات التجارية، ويدعم ذلك وجود بيئة تشريعية لهذا الأمر.

وأضاف  المهندس أحمد سمير، أنه على الرغم من وجود بيئة تشريعية تدعم الابتكار والابداع وبراءات الاختراع، إلا أننا حريصين على وجود تشريعات أكثر لضمان بيئة داعمة للابتكار، خاصة أن ذلك سيُساعد في النمو والتنمية والنهضة.

وأكد أن الحديث عن الاستراتيجية المصرية للملكية الفكرية،  ليس أمرًا جديدًا فمصر ثاني دول العالم التي تدعم الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالمؤتمر الصحفى الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين.

عقد المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر ، مؤتمرا صحفيا اليوم بماسبيرو  تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين

واستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

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