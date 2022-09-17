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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حروب أبدية.. أحمد موسى يعرض مقالا لكاتب استرالي يفضح مخططا أمريكيا للعالم

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن جون بيلجر الكاتب الأسترالي المقيم في بريطانيا، كتب مقالا بعنوان: «إسكات الحملان.. كيف تعمل الدعاية» يكشف فيه مخططات أمريكا لشكل العالم.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ":" إن بيلجر كتب في مقاله: إن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على وسائل الإعلام الغربي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"جون بيلجر أكد في مقاله أن امريكا حاولت الإطاحة بأكثر من 50 حكومة، معظمها دول ديمقراطية ، وأنها تدخلت في الانتخابات الديمقراطية لهذه الدول ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"   جون بيلجر أكد في مقاله أن أمريكا أسقطت قنابل على شعوب 30 دولة  بسبب هيمنتها على وسائل الإعلام الغربي ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"أكد جون بيلجر في مقاله أن أمريكا حاولت قتل رؤساء 50 دولة"، مضيفا: "بيلجر أكد في مقاله أن جرائم أمريكا منهجية ومستمرة وشريرة ومارست تلاعبا سريًّا بالسلطة في جميع أنحاء العالم".

وواصل الإعلامي أحمد موسى:" جون بيلجر أكد في مقاله أن العرف الأمريكي يتحدث أن الحرب ضرورة اقتصادية، وأن الحروب الأكثر ربحية لها علامة تجارية خاصة يطلق عليها حرب للأبد ومنها أفغانستان وفلسطين والعراق وأوكرانيا حاليا، وكل هذه الحروب مبنية عن أكاذيب ".

أحمد موسى أمريكا روسيا الحروب اخبار التوك شو

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