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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقرير: تشيلسي يقتحم سباق التعاقد مع بيلينجهام.. ويرصد 113 مليون يورو لضمه

بيلينجهام
بيلينجهام

أكدت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي تشيلسي الإنجليزي دخل سباق التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب وسط ميدان بروسيا دورتموند الألماني.

 

وبحسب صحيفة “ ذا صن” البريطانية، فأن الأمريكي تود بويلي مالك نادي تشيلسي، يرغب بشدة في الحصول على خدمات اللاعب الشاب والذي يُعد مطمعًا لعدد من كبار الأندية العالمية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسي خصص 113 مليون يورو من أجل التعاقد مع بيلينجهام من دورتموند في صيف العام المقبل 2023.

 

وتابعت الصحيفة أن تشيلسي سيشهد منافسة شرسة من ريال مدريد الإسباني الذي فضل عدم شراء بديل للبرازيلي كاسيميرو الذي انتقل لـ مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل التعاقد مع بيلينجهام البالغ من العمر 19 عامًا، إضافة لـ ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين الراغبين في ضمه أيضًا.

 

ولعب بيلينجهام 100 مباراة بقميص دورتموند منذ انضمامه للفريق عام 2020 قادمًا من بيرمينجهام الإنجليزي.

تشيلسي بيلينجهام جود بيلينجهام تود بويلي ريال مدريد ليفربول

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