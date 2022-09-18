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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا| التوثيق والوعي البصري.. مبادئ التصوير وصناعة الافلام الوثائقية

التصوير
التصوير

تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية للشباب تحت عنوان: التوثيق والوعي البصري.. مبادئ التصوير وصناعة الافلام الوثائقية، وذلك يوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر في تمام الخامسة مساًء في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الورشة حول التعريف بالتصوير وصناعه الافلام الوثائقية وأهميتها، من خلال توضيح كيفية استخدام أدوات التصوير، وكذلك أسس ومبادئ التصوير من زوايا وألوان وإضاءة، بالإضافة إلى تحليل بعض الأفلام لأهم المخرجيين المصريين، لتكوين صورة كاملة عن عملية اخراج الأفلام الوثائقية.

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ورشة عمل مجانية لتعليم الأطفال صناعة النماذج الكرتونية فى بيت السنارى

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اليوم.. حفل غنائي تراثي بمقر بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

يقدم الورشة الاستاذ محمد فتح الله؛ وهو مخرج ومصور مستقل، عمل كمصور في العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة والطويلة والبرامج التسجيلية، منها: "الشخص" وهو فيلم تسجيلي قصير، حائز على جائزة الجمهور في مهرجان معهد جوته للافلام التسجيلية والقصيرة 2009، و"ملك هانم" وهو فيلم روائي قصير، حائز على الجائزة الثانية في مهرجان معهد جوتة للافلام القصيرة 2010.

كما عمل علي توثيق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي كاف) علي مدار ثلاث دوارات متتالية من 2012 وحتى 2014، وعمل أيضًا كمصور في قناة الحرة الإخبارية الأمريكية في الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2018 .

تهدف الورشة إلى إلقاء الضوء على صناعة الأفلام الوثائقية باستخدام وسائل التكنولوجيا المتاحة، وكذلك الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.
تأتي الورشة يومي الاثنين والخميس، ولمدة 8 محاضرات، وتستهدف الشباب من 16 سنة فما فوق.

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