القادم مخيف.. الدولار سيواصل الارتفاع.. توقعات صادمة من عمرو أديب لعام 2023

شرح الإعلامي شرح الإعلامي عمرو أديب، أسباب ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سعر الدولار سيواصل الإرتفاع، كما نصح المواطنين بالبعد عن تقسيط السلع، فضلا عن تحذير المواطنين من القادم، مرددا: القادم مخيف".

نعيش في مرحلة التنمية منذ 2014

علق الإعلامى عمرو أديب، على استعدادات مصر للمؤتمر الاقتصادى القادم، مضيفا:" أنا شخصيا مهتم بالمؤتمر الاقتصادي ومهتم بمخرجاته.

وأوضح:" قعدنا من 2014 ولغاية انهارده، في تنمية وصرف، آن الأوان للانتقال للمرحلة الثانية، أنك تقبض".

الدولار سيواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة

شرح الإعلامي عمرو أديب، سبب ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المصرية، مضيفا:" الدولار على مدار الأسبوع يزيد في حدود 8 قروش، أو 15 قرشاً، ومستمر هذا الارتفاع على المدار الأسابيع الفترة المقبلة.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:" فتح أبواب الاستيراد لتشغيل المصانع سيؤدي إلى الضغط على أسعار الدولار في الأسواق، وهذا معروف من قبل للجميع".

بلاش تشتري بالتقسيط

نصح الإعلامي عمرو أديب، المصريين لمواجهة صعوبة الوضع الاقتصادي، قائلا: "متشتريش حاجة بالتقسيط، لو العربية غالية متشتريش، وفي الأساس مفيش عربيات"، "السنة الجاية زي دلوقتي هتشوفي عالم آخر".

وأوضح:" "الفترة اللي فاتت قلت إن هيكون في غلاء في الأسعار وركود طوال 2022، والناس طلعت انتقدتني وناس قالت خليك متفائل والكلام ده واللي توقعته حصل".

اللي جاي مخيف

وأكمل عمرو أديب:"اللي فاكر إن اللي فات لطيف اللى جاي مخيف ومش هيبقي مخيف لو حسبنا الحسابات صح".



2023 محدش هيشتري السلع

ونوه أديب، إلي أن أهم اقتصاديات العالم هيكون فيها ركود خلال 2023 والسلعة هتكون موجود ومحدش هيشتري.

وأتم حديثه:"أهم 3 اقتصاديات في العالم دي اللي هي أمريكا، والصين والاتحاد الأوروبي، أنا بقولكم من دلوقتي".