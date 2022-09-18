شاهد .. أحدث ظهور لـ ياسمين عبد العزيز على إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز ، جمهورها بعدة صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز فى الصور بـ صحبة زوجها الفنان احمد العوضى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة ياسمين عبد العزيز برفقه زوجها الفنان أحمد العوضي حيث تساءل العديد من جمهورها عن حملها.

وبرر ذلك رواد السوشيال ميديا ان ياسمين عبد العزيز ظهرت في الصورة وهي تخفي بطنها ؛ كما ظهرت في صورة أخرى مع نجمة الجماهير نادية الجندي بنفس الطريقة.

حمل ياسمين عبد العزيز :

وعلم صدى البلد أن هذه الاخبار ليس لها أساس من الصحة ؛ وأن ياسمين عبد العزيز ليس حامل كما أشيع.