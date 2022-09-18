عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. تحذير عاجل من ترامب لـ ألمانيا

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اجتماع حاشد في أوهايو إن الألمان ربما يخسرون بلادهم بسبب انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.

وأضاف ترامب: "لن يضحكوا بعد ذلك، ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك الفحم، وهم لا يملكونه، لن يكون لديهم بلد، ولن تبقى لديهم بلاد".

وذكر ترامب كيف ضحك الألمان في وقت سابق على تحذيراته.

وأشار إلى أنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا التهديد، وقال إنه قدم للمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل علما أبيض للاستسلام أمام روسيا.

وقال: "لقد أرسلت لها علما. فتساءلت لماذا أرسلت لي هذا العلم؟ استسلم. من الذي كان يعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة".

أمريكا .. قرار قضائي لصالح ترامب في ملف الوثائق السرية

جيش ترامب.. 200 مرشح جمهوري بانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما فيها ألمانيا وأمريكا، بادرت بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، بفرض جملة من العقوبات ضد روسيا، من بينها عقوبات استهدفت قطاع الطاقة، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا وأمريكا.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب ستوجه ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وستنعكس سلبا على حياة الملايين من الناس.

ترامب روسيا الرئيس الأمريكي المانيا بوتين أمريكا أوهايو الألمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العرافة الكفيفة بابا فانجا تتوقع مصير الملك تشارلز

انهيار الذهب لمستويات غير متوقعة عالميًا.. كم وصل سعر عيار 21 الآن؟

مفيش حاجة ترجعني ليكي .. منشور صادم من زوج آيتن عامر بعد طلاقهما

أخفت بطنها .. حقيقة حمل ياسمين عبد العزيز بعد صورتها الأخيرة |شاهد

أبلغ صديقه برسالة واتس قبل وفاته.. أحمد ينهى حياته لخلافات مع شقيقته

علي جمعة: سيدنا عيسى رفع إلى السماء منذ ساعة

سبب عدم إذاعة مباراة الزمالك ضد إيلكت سبور في دوري أبطال أفريقيا

مرتضى منصور يعلن عن صفقتين من العيار الثقيل لنادي الزمالك

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. اليونان تلجأ لمصر لتنفيذ أكثر مشاريع الطاقة طموحًا في أوروبا.. عملة سيئة السمعة تنقذ الأمريكيين بعد انهيار الدولار.. غضب في بريطانيا بسبب جنازة الملكة إليزابيث

رئيس الجزائر يدعو البرهان للمشاركة في القمة العربية

تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء لبنان وسط انفجارات داخل الأراضي السورية

رئيس إيران: لا توجد خطط لعقد لقاء مع بايدن في الأمم المتحدة

محمد بن زايد يهنئ الملك تشارلز بتوليه عرش المملكة المتحدة

إسرائيل تعلن عن لقاء مرتقب بين لابيد وأردوغان في نيويورك

أذربيجان تعلن تسليم جثامين 32 جندياً إلى أرمينيا

إريتريا تدعو للتعبئة العامة مع تجدد القتال في إثيوبيا

ترشيحاتنا

كيف تحمى نفسك من حصوات المرارة

نشرة الرياضة|سر تراجع الأهلي عن قرار رحيل كهربا.. موقف إذاعة مباراة الزمالك ضد بطل تشاد.. عقد خرافي لـ زيزو.. صفقتان للفارس الأبيض

بسبب روسيا.. تحذير عاجل من ترامب لـ ألمانيا

الزمالك يبدأ رحلته الإفريقية اليوم عبر بوابة إيليكت التشادي

بسبب سياسات بايدن.. تحذيرات من كارثة تهدد أمريكا

برلمانى يتقدم بتعديل تشريعى لتخفيض سعر تقنين أراضى أملاك الدولة فى القرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال ورجوع.. ماذا حدث بين رامي وزوجته في 24 ساعة

بالأزرق.. ابنة ماجد المصري تستعرض أناقتها في أحدث ظهور|شاهد

ماتخافوش.. صور صادمة لفريدة سيف النصر بعد تغيير لون شعرها

بفستان مبهر.. أول ظهور لـ إسلام جمال وزوجته بعد حفل الزفاف| شاهد

فيديو

أول ظهور بعد غياب سنوات.. يوسف منصور يكشف تفاصيل معاناته مع السرطان.. فيديو

أقسمت ألا اترشح وسأطعم 10 مساكين.. مصطفى كامل يكشف خطته داخل "الموسيقيين"

بعض الإصابات.. كواليس تحول حفل تخرج طلاب إعلام القاهرة لـ خناقة|فيديوجراف

بعد شائعات المرض والوفاة.. شاهد| عادل إمام يتحدث عن الموت: قضاء الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

مجدي أبوزيد

مصر وألمانيا.. 70 عاماً من التعاون المثمر والبناء

د.هادي التونسي

الدور المجتمعي لشخصية رائدة

د.عمرو الديب

نحو عالم بعيد عن هيمنة الأمم المتحدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ