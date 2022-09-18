وزير خارجية ليتوانيا يدعو إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

دعا وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

جاءت دعوة لاندسبيرجيس في تغريدته عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ذكر الجمعة الماضية أنه يريد إرسال فريق إلى مدينة "إيزيوم" الأوكرانية للتحقق من مقبرة جماعية عثر فيها على أكثر من 440 قبرا.

من جهته، جدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، المطالبة بإدراج روسيا في لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وقال زيلينسكي في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية -" إن عائلات بأكملها دفنت في المقبرة الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ايزيوم بمنطقة خاركيف الأوكرانية المحررة من الجيش الروسي" .

بدوره، أعلن بافلو كيريلينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية، قتلت خلال اليوم الماضي خمسة مدنيين وتسببت في إصابة 18 آخرين في المنطقة.

وأضاف كيريلينكو - في بيان حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

في سياق متصل، أعلن مكتب المدعى العام الأوكراني أن ضحايا العملية الروسية مع الأطفال الأوكرانيين قد بلغ 1147 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم الموافق 18 سبتمبر.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام الأوكراني "قتل 390 طفلا وأصيب 757 آخرون حتى 18 سبتمبر".

وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 54 ألفا و480 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 2210 دبابات و4718 من المركبات المدرعة و1309 من النظم المدفعية و312 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و251 طائرة و217 مروحية و3578 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 122 من وحدات المعدات الخاصة".

وأكد بيان هيئة الأركان العامة أنه يجري العمل على التحقق من الإحصائيات الخاصة بخسائر الجيش الروسي.

من جهة أخرى، اتهم عمدة دونيتسك "أليكسي كولمزين"، القوات المسلحة الأوكرانية بتعمد قصف البنية التحتية والأحياء السكنية وسط المدينة.وقال كولمزين ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ إن العسكريين لم يتمركزوا بتاتا في تلك المناطق، وهناك معلومات عن سقوط ضحايا من المدنيين جراء القصف الأوكراني.

وكان رئيس إقليم دونيتسك، دينيس بوشلين، قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم القضاء على نحو 70 من عناصر القوات الأوكرانية، وتدمير 18 آلية عسكرية خلال إحباط محاولة للهجوم على بلدة "استديونك" شمالي الإقليم.