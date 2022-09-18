وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى لحصوله على 10ميداليات



قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة للاعبي الفريق القومي لألعاب القوي للإعاقات الحركية والمكفوفين المشارك في ملتقي ألعاب القوى السادس الجائزة الكبري بمراكش بالمغرب، واللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، لتحقيق الفريق عشرة ميداليات متنوعة بالبطولة، التي أُقيمت خلال الفترة من 11 حتي 18 سبتمبر 2022.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بمشاركة الفريق القومي لألعاب القوي للإعاقات الحركية والمكفوفين ببطولة الجائزة الكبرى بالمغرب، بمشاركة 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي تُعد أولي مراحل تأهيل ألعاب القوى لدورة باريس البارالمبية 2024.

وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة وبخاصة الأبطال البارالمبيين، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الأمر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

وفاز بالميداليات الذهبية، عبد العزيز هاشم 23 عام لفئة T46، في سباق ٢٠٠ متر، بالإضافة الي المركز الرابع في سباق ١٠٠ متر، كما فاز محمد كمال فئة F37 بذهبية رمي القرص وبرونزية رمي الجلة لنفس الفئة.

وحقق إبراهيم بدر فئة F56، فضية رمي الرمح والمركز الرابع لرمي القرص لنفس الفئة، كما فاز كريم رمضان 22 سنه لفئة T44، بالميدالية الفضية لسباق ١٠٠ متر و ٢٠٠ متر، وهدي أحمد إسماعيل ٢٣ سنه فئة T 54، بالميدالية الفضية في سباق ١٠٠ متر و ٢٠٠ متر لنفس الفئة.

وفي فئة المكفوفين وضعاف البصر، محمد أبو موسي ٢٣ سنه T12 برونزية وثب طويل و المركز الرابع، وسمير عبد اللطيف F11 المركز التاسع رمي الجله، خالد السيد ميدالية T12 فضية وثب طويل والمركز السابع في سباق ١٠٠ متر جري، سامح حسين الشحات T11 فضية سباق ٨٠٠ متر، أحمد دياب T11، المركز السادس سباق ١٠٠ متر، الجمال F11 رمي الجله المركز السابع.

ويترأس البعثة إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة، واللاعبون ذوي الاعاقة الحركية إبراهيم بدر –عبد العزيز هاشم – مصطفي فتح الله – كريم عبد التواب – محمد محمد كمال – هدى أحمد محمد – سمية بهاء نصر، وجاء اللاعبون من الإعاقة البصرية أحمد ناصر – خالد علي محمد – سامح الشحات – سمير جمعة – محمد محمد علي- محمد سمير فهمي.

بينما يتكون الجهاز الفني المعاون من ممدوح بيومي مدرب عدو، سعيد شعبان مدرب رمي، أحمد خيري ضاحي مساعد مدرب رمي، محمود العطار إداري، محمد عبد المجيد أبو دنيا مدير فني مكفوفين، محمود محمد عيد مدرب عام مكفوفين، أحمد ابو الوفا إداري مكفوفين.