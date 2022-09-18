عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منخفضات جوية وثلوج.. الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف لهذا العام

فصل الخريف هذا العام
فصل الخريف هذا العام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري، هي أول أيام فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية، والمتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022.

توقعات فصل الخريف

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يعتبر فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

للسعوديين.. أرصاد المملكة تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة

آخر أيام الصيفية|سحب وأمطار والأمواج عالية.. حالة الطقس

ويتسم مناخ فصل الخريف، بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن  فصل الخريف في بعض الأحيان سوف يشهد تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لاتخاذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وأنه سوف يتم إصدار تحذيرات جوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي.

فصل الخريف الخريف درجات الحرارة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك وإيلكت سبور مباشر الآن (2-0) في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مباراة الزمالك وإيليكت التشادي في دوري أبطال إفريقيا

هل الله يغفر مشاهدة الأفلام الإباحية ؟.. الإفتاء: بشرط واحد

أذكى قرار أهلاوي.. مفاجأة الخطيب تضيع على الزمالك غرامة كهربا| تفاصيل

عاشر جارته الطفلة بالعمرانية كـ «زوجة».. النيابة تتخذ هذا الإجراء

بالأسماء.. رحيل 15 لاعبا عن الأهلي رسميا

لاعب جديد مفاجأة على أعتاب الأهلي..تفاصيل

الأهلي في ورطة.. مرتضى منصور يهدي كهربا إكسير الحياة في غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

كشفته إسعاد يونس وتحدثت عنه منى عبدالغني.. سبب وحيد يمنع عبلة كامل من الظهور

تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. كليات الهندسة المتاحة| البترول والتعدين الأبرز

خلال أسبوع.. الدولار يواصل صعوده والعملات الأجنبية تتراجع | تفاصيل

صوروها عارية|جنايات المحلة تقضي بالسجن 3 سنوات لـ متهمين هتكوا عرض سيده

عقب إلقاء نظره على النعش.. الرئيس الأمريكي يعلق على شخصية الملكة إليزابيث

العفو الرئاسي: تشريع لدمج المفرج عنهم في المجتمع.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التاتوه والفستان الجريء.. 5 صور وضعت ميريهان حسين في مأزق| شاهد

هل يؤثر تناول العسل على الريق على غشاء المعدة .. إليك الحقيقة

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

القوات المسلحة تستقبل الأبطال الرياضيين المشاركين فى بطولة العالم للمصارعة بصربيا

فيديو

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

عمرها 94 عامًا.. راقصة جزائرية شهيرة تعود بعد اعتزال سنوات

رفضت ارتداء قميص نوم..وفاء السيد تكشف سر غيابها عن الفن 14 عاما

جوتام أداني.. قصة هندي أصبح ثاني أغنى رجل في العالم “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ