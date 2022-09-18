منخفضات جوية وثلوج.. الأرصاد تكشف ملامح فصل الخريف لهذا العام

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري، هي أول أيام فصل الخريف فلكيا على جمهورية مصر العربية، والمتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر قادمة ينتهي يوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022.

توقعات فصل الخريف

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يعتبر فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى فصل انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

ويتسم مناخ فصل الخريف، بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط أمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الخريف في بعض الأحيان سوف يشهد تأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هذا البيان هو إجراء احترازي لوصف معالم فصل الخريف لاتخاذ الاستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة، وأنه سوف يتم إصدار تحذيرات جوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافي.