أسعار لانسر مكواة.. أشهر سيارة اعتمادية في سوق المستعمل| صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من الناحية الهيكلية، أو التجهيزات الداخلية، أو العلامات التجارية، ومنها إصدارات شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، والتي تحتل مكانة كبيرة محليًا، نسبة إلى اصداراتها الاعتمادية.

وتعتبر السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة باسم "مكواة"، واحدة من ابرز السيارات المقدمة من الصانع الياباني، حيث اكتسب تلك النسخة سمعة طيبة بالسوق المصري رغم توقف انتاجها منذ سنوات عديدة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تتصدر سوق السيارات المستعملة.

ميتسوبيشي لانسر "مكواة"

ظهرت السيارة ميتسوبيشي لانسر "مكواة" بالسوق المصري في الفترة بين عام 2000 و 2003، حيث تمتلك تصميم خارجي من فئة السيدان، مع مصابيح أمامية حادة المظهر، ومفهوم رباعي الأبواب، مع مساحة تخزين خلفية رحبة، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية لبعض الفئات.

ميتسوبيشي لانسر "مكواة"

وتتوافر السيارة ميتسوبيشي لانسر "مكواة" بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي و 1600 سي سي، مع قدرات متنوعة لنواقل الحركة، الأول مانيوال والآخر أوتوماتيكي الأداء، ولكن جميعهم يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

ميتسوبيشي لانسر "مكواة"

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي لانسر "مكواة" على بعض التجهيزات ومنها، مكيف للهواء، وزجاج كهربائي وعادي، بالإضافة إلى مكيف للهواء، وقفل مركزي للأبواب، ونظام صوتي وترفيهي.

ميتسوبيشي لانسر "مكواة"

أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر "مكواة" في سوق المستعمل المصري

تقدم السيارة ميتسوبيشي لانسر "مكواة" بقيمة سعرية تتراوح بين 80 ألف جنيه وحتى 135 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة، والتجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى تاريخ الإصدار.