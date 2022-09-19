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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل إطلالة أغلى من اللي قبلها.. سعر صادم لملابس درة بأحدث ظهور

درة
درة

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور الجديدة والمختلفة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة

 

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وأطلت درة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض  وتميز بتصميم مميز وجذاب يكشف جمالها، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة بسيطة باللون الاسود لاكمال ظهورها .

وبلغ سعر فستان درة من ماركة balmain 18.28 الف دولار، أي ما يعادل بالمصري 36.463 الف جنيه مصري. 

كما بلغ سعر حقيبة درة حوالي ٣٦ الف جنية مصري 

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة في المكياج على الالوان الترابية والسوداء للعيون التي تكشف عن جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت درة، أن تترك خصلات شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تكشف جمال إطلالتها.

ولم تتكلف درة، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط بسيط لاكمال ظهورها الجذاب.

وإليكم صور الفنانة درة

درة
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