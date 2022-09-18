لأول مرة..صندوق تحيا مصر يكشف موقف تبرعات تركي آل الشيخ للنادي الأهلي..فيديو

أكد محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أنهم وقعوا بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي نزولاً على رغبة المستشار تركي آل الشيخ حول تسليم الهدايا التي تم إهدائها للنادي الأهلي بشكل مادي أو عيني من المستشار تركي .

وقال محمد مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد أن النادي الأهلي نفذ رغبة المتبرع؛ بتسليم هذه الهدايا المادية أو العينية لصندوق تحيا مصر .

واضاف :" الأهلي نفذ رغبة المتبرغ وتم توقيع لبروتوكول تم تحريره في مارس 2021".

وأوضح :"منذ هذا الوقت انتهى الموضوع بشكل كامل فيما يتعلق بالهدايا والمبالغ المادية بعدما آلت لصندوق تحيا مصر؛ كتبرع من المستشار تركي آل الشيخ".



