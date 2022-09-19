التأديبية تعقد جمعيتها العمومية لتوزيع العمل بين الدوائر| اليوم

تعقد اليوم المحاكم التأديبية برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، جمعيتها العمومية عصر بمبنى المجلس لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة.

وكان المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهمى عزب رئيس مجلس الدولة، اكبر سلطة ادارية بمجلس الدولة اصدرتالحركة القضائية وحددت غدا للمحاكم الادارية والتاديبية لعقد جمعيتها العمومية وتوزيع العمل بين دوائرها.

كما وافق المجلس الخاص على توزيع المناصب القيادية فى المجلس الخاص بمجلس الدولة، هى اعلى سلطة ادارية فى مجلس الدولة، بعد انانضم المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشار المرحوم الدكتور محمد ماجد الذى وفته المنية فى مايو الماضى.

كما انضم المستشار فارس فارم والمستشار احمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلسالسابق والمستشار يسري الشيخ النائب الاول السابق، وجاء شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:

المجلس الخاص

أولاً: المستشار عادل فهمى عزب – رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا،ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ، خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلسالسابق.

ثانياً: المستشار أسامة محمود عبدالعزيز محرم –نائباً أول لرئيس مجلس الدولة – رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، خلفاالمستشار يسري الشيخ النائب الاول السابق.

ثالثاً: المستشار أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر فى إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلالالعام القضائي 2022/ 2023.

التفتيش الفني

رابعاً: المستشار مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه وخلال العامالقضائي 2023/2022.

خامساً: المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيساً للمحاكم الإدارية والتأديبية من تاريخه وخلالالعام القضائي 2023/2022.

سادساً: المستشار فارس سعد فارم حنضل – نائب رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة من تاريخه وخلال العامالقضائي 2023/2022، خلفا المستشار/ أسامة محمود عبدالعزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة.

سابعاً: المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود – نائب رئيس مجلس الدولة - يتولى رئاسة محكمة القضاء الادارى من تاريخه وخلال العامالقضائي 2023/2022، خلفا للمستشار عادل فهمى عزب رئيس مجلس الدولة.