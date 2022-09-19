بايدن يعلن انتهاء جائحة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، انتهاء جائحة فيروس كورونا، رغم عدم إعلان منظمة الصحة العالمية ذلك رسميا.

وقال بايدن خلال مقابلة مع قناة "سي.بي.إس" الأمريكية ردا على سؤال يخص جائحة كورونا: "الجائحة قد انتهت. ما زال لدينا مشكلة مع كورونا ونعمل بجد لحلها، ولكن إذا لاحظتم، لا أحد يرتدي الكمامة، يبدو أن الجميع في حالة جيدة".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أعلن في 14 سبتمبر الماضي، اقتراب نهاية جائحة كورونا.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع الماضي تم تسجيل أقل عدد وفيات بفيروس كورونا منذ مارس 2020. لم نكن قط في وضع أفضل لإنهاء الجائحة. نحن لسنا هناك بعد لكن النهاية في مرمى البصر".

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس "كورونا" جائحة عالمية، في 11 مارس 2020.