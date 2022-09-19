الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل بين 25 : 27 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 35-37 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-32 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-9-2022

اسعار الدواجن

الدواجن البيضاء : بين 31 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 35 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة كما أنه يصل إلى 32 و 33 في بعض القرى والنجوع، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.

الدواجن البلدى : بين 55- 56 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 52-55 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 95 جنيهًا للكيلو

الدبابيس : 38 : 40 جنيه للكيلو.

الدواجن الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن الدواجن الأمهات البيضاء : 23 جنيها في المزرعة و بين 25-27 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

- دواجن أمهات الفراخ الحمراء الساسو : 34 جنيهًا للكيلو.



اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.5_6.75 جنيه

كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 65 و68 جنيها للطبق في المزرعة و 75 جنيه إلى 78 للمستهلك حسب المنطقة و56.5 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل 80 جنيها في بعض المناطق، ووصل سعر الأبيض 63 جنيها في المزرعة ، وبين 67 و 68 جنيها للطبق للمستهلك ، أما سعر البيض البلدي بين 75 و 80 جنيها.

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو

أسعار البط المولر بين 35-37 جنيها للكيلو.