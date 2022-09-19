عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الفراخ بـ25 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الاثنين لتسجل بين 25 : 27 جنيهًا للكيلو الأمهات وبين 35-37 للبيضاء في الأسواق للمستهلكين على حسب المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن اليوم زيادة إذ وصل سعر الكيلو إلى 30-32 جنيها في المزرعة ، ويقدم موقع “صدى البلد”، أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-9-2022، ضمن عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين.

بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

كيلو الديك الرومى ب 60 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبط بمنافذ الزراعة

ويبحث العديد من المواطنين يوميا عن أسعار الدواجن في السوق المحلية وكذلك أسعار كرتونة البيض وأسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

اسعار الدواجن

وتكون أسعار الدواجن ومنها الدواجن البيضاء والدواجن البلدي والدواجن الساسو والدواجن الأمهات ، وكذلك أسعار البيض بمختلف أنواعه ويشمل البيض البلدي والبيض الأبيض والبيض الأحمر وهو الأكثر استهلاكا، محل اهتمام من ملايين المواطنين كل يوم.

وفي سياق متصل بـ أسعار الدواجن، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي حجم إنتاج الدواجن في مصر.

وقالت وزارة الزراعة إن حجم إنتاج الدواجن سنويا يصل إلى حوالي 1.4 مليار طائر، فيما يتم إنتاج البيض بمعدل حوالي 14 مليار بيضة سنويا. 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19-9-2022 

اسعار الدواجن

 

الدواجن البيضاء : بين 31 و32 جنيهًا للكيلو فى المزرعة و 35 و37 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة كما أنه يصل إلى 32 و 33 في بعض القرى والنجوع، بعد أن وصل سعر الكيلو 45 في وقت سابق.

الدواجن البلدى :  بين 55- 56 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو «الفراخ الحمراء»:  بين 52-55 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 38- 40 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 80- 95 جنيهًا للكيلو

الدبابيس : 38 : 40 جنيه للكيلو.

الدواجن  الرومي : 50 -60 جنيها للكيلو

الدواجن  الدواجن  الأمهات البيضاء : 23 جنيها في المزرعة و بين 25-27 جنيهًا للكيلو للمستهلك بعد 31 في الأيام السابقة.

- دواجن أمهات الفراخ الحمراء الساسو : 34 جنيهًا للكيلو.
 

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين فى السوق المحلية

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.5_6.75 جنيه 

كتكوت ساسو : 6_6.25 جنيه

اسعار الدواجن اليوم

أسعار طبق البيض اليوم الاثنين في السوق المحلية

وجاءت أسعار البيض  الأحمر اليوم 65 و68 جنيها للطبق في المزرعة و 75 جنيه إلى 78 للمستهلك حسب المنطقة  و56.5 جنيه في منافذ وزارة الزراعة ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ووصل 80 جنيها في بعض المناطق، ووصل سعر الأبيض 63 جنيها في المزرعة ، وبين  67 و 68 جنيها  للطبق للمستهلك ،  أما سعر البيض البلدي بين 75 و 80 جنيها.    

اسعار الدواجن اليوم

أسعار البط اليوم الاثنين في السوق المحلية

أسعار البط  البلدي بـين 55-60 جنيها للكيلو.

أسعار البط المسكوفي بين 45-50 جنيها للكيلو 

أسعار البط الفرنساوي بين 32-35 جنيها للكيلو 

أسعار  البط المولر بين 35-37  جنيها للكيلو.

اسعار الدواجن أسعار الفراخ اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض أسعار البط اليوم أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين أسعار الكتاكيت أسعار طبق البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شدوا أحزمة الأمان.. الدولار يستعد للطيران مع قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

بالمايوه.. ضرة بوسى وزوجة هشام ربيع تثير الجدل والجمهور: انتى كيادة

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

هل نوم المرأة عارية مع زوجها جائز؟.. واجب لـ 3 أسباب

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد (2-1) في الدوري الإسباني

كارثة في الأهلي بسبب الصفقة الجديدة.. وخبير لوائح يصدم الجماهير

احذر .. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

موضوعات متعلقة

الكيلو بـ 24 جنيهًا.. انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبط بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 18-9-2022

36 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 17 سبتمبر 2022

72 جنيها للطبق .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022

تراجع البيض والبط والكتاكيت.. الزراعة تزف بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن

منع تداول الحي ودعم الإنتاج المحلي.. روشتة مصنعي الدواجن للنهوض بالقطاع

شهدت تراجعًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

البلدي بـ 36 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 سبتمبر

ترشيحاتنا

أحذري عصر الليمون على الطّعام الساخن.. لهذا السبب

أسعار الدولار فى البنوك اليوم 19-9-2022

الإفتاء: موت أحد الزوجين أثناء العلاقة الجنسية من حسن الخاتمة

فتح باب التقديم| ننشر لائحة قيد نقابة الصحفيين

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند 2023 .. صور

صور المايوه جابتلي فرص جواز.. ميريهان حسين ترد على منتقدي نشر إطلالاتها الجريئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل يعالج آلام الركبة.. ويستخدم بـ 3 طرق

مواليد 19 سبتمر.. اكتشف ما يحمله تاريخ ميلادك لك من مفاجآت

الكيلو بـ 800 جنيه.. حكاية أغلى فاكهة في مصر وأهم فوائدها الخرافية

لتتفادى أضرارها.. تعرفي على أفضل وقت لتناول حلوى المولد

فيديو

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

مهسا أميني.. مظاهرات في إيران ونساء يخلعن الحجاب بسبب وفاة فتاة |فيديوجراف

مجدي عبدالغني يهاجم الزمالك بسبب عقد زيزو .. ماذا قال؟ "فيديوجراف"

رامي يوسف لـ"صدى البلد": أتمنى تقديم عمل في مصر وحققت حلم حياتي بزيارة هاني شنودة |حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

محمد شعبان

الفيس بوك وحرب المعلومة

د . مجدى بدران

النيكل.. السبب الأكثر شيوعًا لحساسية المعادن

اﻟﻤﺰﻳﺪ