عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصراع يشتعل.. روسيا تهدد الغرب وأوكرانيا بسبب جزيرة القرم

صدى البلد

هددت روسيا اليوم الاثنين، أوكرانيا والدول الغربية بأنها سوف ترد بشكل مناسب على أي تصريحات بشأن كون شبه جزيرة القرم لا تقع ضمن السيادة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان له، تعليقًا على تصريح مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بشأن القرم إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وأي مطالبات بأراض روسية ستلقى الرد المناسب.

وتابع بيسكوف، ردا على بودولياك، حول التزام الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، "جمهوريتي دونباس هما دولتان مستقلتان، تعترف روسيا باستقلالهما، وقد طلبتا من روسيا المساعدة في ضمان أمنهما، وهو ما تلبيه روسيا. أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا  لذلك فإن أي مطالبات بهذه الأراضي سوف تتلقى الرد المناسب من قبل روسيا".

الاتحاد الأوروبي يُندد بإجراء روسيا لانتخابات إقليمية في شبه جزيرة القرم

روسيا تُحبط سلسلة هجمات إرهابية ضد سلطات خيرسون وأعضاء حكومة القرم

تحرير القرم

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن الحرب بدأت بشبه جزيرة القرم وستنهي بها، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014، مضيفًا: "من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى أوروبا والعالم، فأوكرانيا تحتاج إلى النصر في مواجهة القوات الروسية".

وتابع رئيس أوكرانيا: "ذلك، نحن بحاجة لتحرير القرم من الاحتلال أيضا، فالحرب بدأت في القرم وستنتهي بالقرم".

وتصريحات أوكرانيا بشأن القرم ليس الأول من نوعه في أغسطس الجاري، إذ كرر جملة أن الحرب بدأت بالقرم وستنتهي بها، وذلك بعيد وقوع هجوم على قاعدة روسية هناك، فيما هدد مسؤولون في الحكومة الأوكرانية بقصف جسر كيرتش الاستراتيجي، الذي يربط شبه الجزيرة مع روسيا وافتتحه الرئيس فلاديمير بوتن في عام 2018.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء أجري في مارس 2014، غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وجاء الضم إثر الحرب التي اندلعت بين البلدين.

وبعد تلك الحرب والحرب الحالية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، خسرت أوكرانيا نحو 22% من أراضيها.

 

 

روسيا أوكرانيا القوات الروسية شبه جزيرة القرم روسيا اليوم القرم الدول الغربية مستشار الرئيس الأوكراني المتحدث باسم الكرملين ميخائيل بودولياك صواريخ بعيدة المدى ديمتري بيسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل رفض الأهلي واختار الزمالك.. 20 مليون جنيه تحسم الصفقة الذهبية.. تفاصيل

الذهب ينهار بخسائر فادحة عالميًا.. وهذا سعر الجرام عيار 21 الآن

قصة مهندس تقلب السوشيال ميديا.. زوجته خانته بشكل صادم متكرر: دمرت حياتي

بعد تحركه 30 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

ضرة بوسى تثير الجدل على حمام السباحة.. والجمهور: انتى كيادة

شبانة: مهاجم الأهلي يوافق على الانضمام للزمالك وعائق لإتمام الصفقة

مواعيد إجازات شهر أكتوبر.. المولد النبوي ويوم النصر| مفاجأة لطلاب المدارس

طبيب يفجر مفاجأة عن سجق وكبدة العربيات.. والسر وراء بيعها بـ 5 جنيهات

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يُندد بإجراء روسيا لانتخابات إقليمية في شبه جزيرة القرم

روسيا تُحبط سلسلة هجمات إرهابية ضد سلطات خيرسون وأعضاء حكومة القرم

روسيا تعلن إحباط سلسلة هجمات كانت تستهدف أعضاء حكومة القرم

ترشيحاتنا

غدا .. إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للعام 2022-2023

توتر علاقة بوتين ووزارة الدفاع | روسيا تجنّد المرتزقة في العمليات العسكرية بأوكرانيا

العاصمة الإدارية تجهز لإقامة حفلات فنية ترويجية للتسويق للمشروعات القومية

تسهيلات لكبار السن والحالات الإنسانية بالجوازات

صفعة علي وجه الجماعة الإرهابية .. الأعلي لمسلمي المانيا يطرد الإخوان ويجرد الزيات

الإطاحة بـ بيراميدز من الكونفيدرالية بسبب خطأ إداري ؟.. اعرف الحقيقة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وفورمال.. ياسمين الخطيب بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها | شاهد

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

20 كارثة تهدد المصابين بـ السمنة .. أبرزها الوفاة المبكرة والكلى

تدريبات اللياقة.. سر جمال جسد ميريهان حسين| شاهد

فيديو

رفع أسعار الفائدة ؟! .. توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

بشكل كوميدي.. انتصار وابنتها تغنيان يا طبطب وأدلع عبر تيك توكI خاص

منهم أسماء غير متوقعة.. 15 لاعبا يرحلون عن الأهلي رسميا| فيديوجراف

هتلزق بطنك في ظهرك.. طبيب المشاهير يقدم 3 وصفات تحول جسمك لآلة حرق دهون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 27

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

محمود خليل

رايحين على فين!

كريمة أبو العينين

مين السبب !

د.هادي التونسي

خواطر من ناميبيا

هند عصام

الملكة تيتي شري .. سيدة الأرضين

نهال علام

وسط البلد

إلهام أبو الفتح

فاروق حسني .. شكرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ