الصراع يشتعل.. روسيا تهدد الغرب وأوكرانيا بسبب جزيرة القرم

هددت روسيا اليوم الاثنين، أوكرانيا والدول الغربية بأنها سوف ترد بشكل مناسب على أي تصريحات بشأن كون شبه جزيرة القرم لا تقع ضمن السيادة الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في بيان له، تعليقًا على تصريح مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولياك بشأن القرم إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، وأي مطالبات بأراض روسية ستلقى الرد المناسب.

وتابع بيسكوف، ردا على بودولياك، حول التزام الغرب بتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، "جمهوريتي دونباس هما دولتان مستقلتان، تعترف روسيا باستقلالهما، وقد طلبتا من روسيا المساعدة في ضمان أمنهما، وهو ما تلبيه روسيا. أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا لذلك فإن أي مطالبات بهذه الأراضي سوف تتلقى الرد المناسب من قبل روسيا".

تحرير القرم

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت سابق، إن الحرب بدأت بشبه جزيرة القرم وستنهي بها، متعهدا باستعادة شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في عام 2014، مضيفًا: "من أجل استعادة الأمن والاستقرار إلى أوروبا والعالم، فأوكرانيا تحتاج إلى النصر في مواجهة القوات الروسية".

وتابع رئيس أوكرانيا: "ذلك، نحن بحاجة لتحرير القرم من الاحتلال أيضا، فالحرب بدأت في القرم وستنتهي بالقرم".

وتصريحات أوكرانيا بشأن القرم ليس الأول من نوعه في أغسطس الجاري، إذ كرر جملة أن الحرب بدأت بالقرم وستنتهي بها، وذلك بعيد وقوع هجوم على قاعدة روسية هناك، فيما هدد مسؤولون في الحكومة الأوكرانية بقصف جسر كيرتش الاستراتيجي، الذي يربط شبه الجزيرة مع روسيا وافتتحه الرئيس فلاديمير بوتن في عام 2018.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، عقب استفتاء أجري في مارس 2014، غير معترف به من قبل المجتمع الدولي، وجاء الضم إثر الحرب التي اندلعت بين البلدين.

وبعد تلك الحرب والحرب الحالية التي اندلعت في 24 فبراير الماضي، خسرت أوكرانيا نحو 22% من أراضيها.