"قافلة الشباب والمناخ" تواصل فعالياتها وأنشطتها بأسوان

واصلت "قافلة الشباب والمناخ" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء فعالياتها وأنشطتها داخل مركز شباب المدينة بمحافظة أسوان وذلك بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، ومنظمة اليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة، ومديرية الشباب والرياضة بأسوان، ومبادرة srs، ضمن إستعدادات مصر لإستضافة مؤتمر المناخ ( COP 27 ) بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المختلفة.

وبدأت الفعاليات بوصول القافلة لمقر شعبة نادى المناخ والبيئة بمركز شباب المدينة، والتوجه لحديقة السلام، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة المتنوعة، وتنفيذ حملة تشجير بزراعة شتلات مثمرة.

ندوات علمية حول التغيرات المناخية

قافلة الشباب والمناخ

وتضمنت الفعاليات تنفيذ ندوة علمية حول التغيرات المناخية، ودارت محاورها حول المناخ وتغيراته التي تؤثر على البيئة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وكيفية مواجهتها، ومجهودات مصر لتعزيز التكيف المناخي، وترشيد الاستهلاك، وزراعة المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى توضيح أهمية أصوات الشباب في المؤتمر القادم، كما تناولت الجلسة التركيز على إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال الإشارة إلى مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم

وتهدف القافلة إلى النهوض والتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ.

المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان

قافلة الشباب والمناخ

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية داخل المشروع القومى للطاقة الشمسية ببنبان وهو يضم 32 محطة تنتج 1460 ميجاوات من الكهرباء ، والذى ساهم في توفير 700 فرصة عمل مباشرة لتشغيله حالياً ، فضلاً عن فرص العمل الغير مباشرة ، وقد رافق المحافظ أثناء زيارته للمشروع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، بالإضافة إلى مسئولي الشركات المنفذة حيث يأتى ذلك فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " المشروعات الخضراء الذكية " لضمان حق الأجيال القادمة للعيش في حياة نظيفة خالية من أى ملوثات بيئية.

وقد إستمع اللواء أشرف عطية إلى عرض تفصيلى عن جهود أكبر مشروع بالشرق الأوسط والعالم لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة ولديه آلية متكاملة لإدارة وتدوير المخلفات الخطرة والغير خطرة حيث تساهم 6.8 مليون خلية شمسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية بما يوازى 3% على المستوى القومى ، فيما يقوم المشروع بالعديد من الخدمات المجتمعية التعليمية والصحية ، علاوة على التمكين الإقتصادى.