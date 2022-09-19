الشتاء على الأبواب| الأرصاد للمواطنين: بارد ليلا.. وارتدوا ملابس إضافية

أيام قليلة تفصلنا على دخول فصل الخريف والذي يمهد لفصل الشتاء، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها اليومية، أن هناك تحسنًا في درجات الحرارة وانخفاضًا في نسب الرطوبة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مستقر على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار تسجل 32 درجة مئوية، مع وجود زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، منوهة بأن الأجواء حارة رطبة على أغلب مدن السواحل الشمالية.

برودة في ساعات الليل

وأفادت "غانم"، بأن طقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، خلال فترات النهار، مع وجود فارق ملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار.

ونوهت بأن هناك بعض البرودة في الطقس في الساعات المتأخرة من الليل، والصباح الباكر، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة ، وتؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدا، بمعدل درجة مئوية، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، مردفة "فصل الخريف أحسن فصول السنة بالنسبة لاعتدال الطقس.. وربيع العام".

أيام قليلة ويأتي الخريف

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يفصلنا عن بداية فصل الخريف حوالي ثلاثة أو أربعة أيام، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ يوم الجمعة القادم، ولكننا بدأنا نشعر بأجواء شبيهة بالخريف، ومنها انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، خاصة فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت “غانم” في تصريحات تليفزيونية، أنه بدأنا نشعر بانخفاض طفيف فى نسب الرطوبة، موضحة أنه من أهم سمات فصل الخريف هي أنه ينقلنا من الحرارة العالية وارتفاع نسب الرطوبة إلى إنخفاض درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وتابعت أنه يصاحب فصل الخريف سقوط الأمطار على المناطق الساحلية، أو حتي موسم السيول فى المناطق الموجودة فى سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أن فصل الخريف أفضل فصول العام من حيث الاعتدال فى درجات الحرارة، ولكن يتخلله حالات عدم استقرار.

وأشارت إلى أنه من المهم جدا ملاحظة التغيرات الجوية فى درجات الحرارة بين فترة النهار والليل فى فصل الخريف، متابعة أنه احيانا نشعر بالأجواء الحارة بفترات النهار، وأحيانا بالأجواء الباردة خلال فترات الليل، معقبة: “من المهم جدا أن تغيير نوعيات الملابس من الممكن أن تصيبنا بنزلات البرد”، ناصحة بارتداء قطعة ملابس إضافية مع إنتهاء فصل سبتمبر، خاصة مع بداية العام الدراسي وذهاب الطلاب للمدارس بالصباح الباكر.

حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا ، الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

العظمى الصغرى

القاهرة 31 24

العاصمة الإدارية 32 23

6 أكتوبر 32 23

بورسعيد 29 24

الإسماعيلية 32 23

السويس 31 22

الزقازيق 31 24

مطروح 28 21

السلوم 30 19

سيوة 33 20

العريش 30 22

رفح 30 20

الطور 35 25

كاترين 29 18

رأس سدر 33 24

الأقصر 36 22

أسوان 37 25