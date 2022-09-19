فنانة قالتلي اعملي عملية وحولي راجل.. تصريحات صادمة للفنانة وفاء السيد

حلت الفنانة وفاء السيد ضيفة الفنانة نشوى مصطفى، ببرنامج بنت البلد، المذاع على قناة صدى البلد.

ونرصد أبرز تصريحات وفاء السيد خلال الحلقة .

- غيبت فترة بعد آخر عمل ليا كان مع الزعيم عادل إمام

- بعد ما عملت الفيلم معرفش إيه اللي حصل بدل ما اشتغل قعدت في بيتنا

- ساعتها كنت بعمل مسرحية اسمها روايح مع الفنانة فيفي عبده وقولت لـ زملائي أنا الزعيم بعتلي وهعمل فيلم معاه

المخرجون اتغيروا ومبقتش عارفة مين بيعمل إيه

- استنيت حد يطلعني من اللي أنا فيه ويبعت لي شغل بردو مفيش

- لغاية لما الحمد لله رمضان اللي قبل اللي فات جالي مسلسل نسل الأغراب

الناس بتتنمر ولكن مش بزعل من التنمر لأنه مش عليا ولكن على الأدوار اللي بعملها

- وأنا بحب أدواري والناس بتقول الله ما هي قمر وشكلها حلو

- لكن التنمر مش أساسي عليا أنا

زميلة رشحتني في فيلم وروحت أعمل الدور وأنا مش ضد إن حد يعمل فتاة ليل

- لكن في الفيلم ده كانوا مصممين إني ألبس قميص نوم

- أنا قولت لـ زميلتي مش هقدر أعمل كده ،قالت لي روحي أعملي عملية واقلبي راجل

محصلش نصيب في الزواج لأن والدتي كانت في المقام الأول

- من 2006 جالها جلطة في المخ وأثرت على الكلام ومكنتش أقدر أسيبها لغاية وفاتها