بعد 11 يوما على وفاتها..محمد صلاح يتحدث عن الملكة إليزابيث لأول مرة

شهدت بريطانيا يوماً حافلاً خلال مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية والتي أذاعتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مباشر ليشاهدها الملايين حول العالم، في مشاهد مهيبة لوداع الملكة إليزابيث .

ومنذ قليل نعى محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، الملكة إليزابيث بكلمات مؤثرة على حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، فيسبوك، أنستجرام .

محمد صلاح ينعي الملكة إليزابيث

وكتب محمد صلاح عن الملكة إليزابيث مرفقاً صورة لها :" اليوم ، يقوم شعب بريطانيا العظمى والعالم بتكريم وتوديع جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي ، إحياءً لذكرى تراثها وخدمتها التي لا تتزعزع..أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

محمد صلاح ينعي الملكة اليزابيث

ومنذ وفاة الملكة إليزابيث لم يتحدث محمد صلاح مطلقاً عن ملكة بريطانيا على كل حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، رغم وفاتها من يوم 8 سبتمبر الجاري .

وبعد مرور 11 يوم على وفاة الملكة إليزابيث ، وبعد انتهاء مراسم جنازة ملكة بريطانيا ، تحدث محمد صلاح لأول مرة عن الملكة إليزابيث ، معرباً عن حزنه ومواساته للعائلة الملكية البريطانية.

ونشر الحساب الرسمى لـ"Royal Central"، مقطع فيديو عبر "تويتر”، مقطع فيديو يظهر تجمع حوالي 100 الف شخص في “The Long Walk” في وندسور لتوديع الملكة إليزابيث الثانية.

وتعد هذه أول جنازة رسمية تشهدها البلاد، منذ وفاة السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في عام 1965، وبانطلاق الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية تنتهى 10 أيام من الفعاليات التي شهدتها شتى أرجاء المملكة المتحدة منذ وفاة الملكة.

جنازة الملكة إليزابيث

وشهدت جنازة الملكة إليزابيث حضورا هائلا من ملوك ورؤساء وقادة من جميع أنحاء العالم، كان منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، وكذلك الإمبراطور الياباني وملك النرويج، وملك هولندا وملك السويد..

أما عن القادة العرب الذين حضروا جنازة الملكة إليزابيث الثانية، فكان أبرزهم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضمت قائمة زعماء الدولة العربية الحاضرين جنازة الملكة إليزابيث كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزوجته، وسلطان عمان، هيثم بن طارق.

كما شارك في الجنازة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة ، وكذلك وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزوجته، ورئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان.

ومن الكويت حضر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ومن الإمارات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.