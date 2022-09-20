بعد تصريحاته المثيرة حولها.. صور جمعت تامر أمين وابنته| شاهد

تصدر الإعلامي تامر أمين مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أدلى ببعض التصريحات المثيرة للجدل خلال استضافته في برنامج العنيدة المذاع على قناة الشمس.

وجاء من ضمن أبرز التصريحات التي قالها الإعلامي تامر أمين، أنه ابنته لا تقوم بتصوير نفسها وهي مرتديه الكاش مايوه، رغم أنها من مشاهير التيك توك، ولها جمهور كبير.

وتحرص ابنة الإعلامي تامر أمين، على مشاركة جمهورها بالعديد من الصور والأخبار من خلال حسابتها المختلفة على مواقع التواصل الأجتماعي.

كما انها تميل إلى ارتداء الملابس الكاجوال، واختيار التصميمات المميزة التي تتناسب معها، وتكشف عن جمالها واناقتها.

كما تفضل اختيار الوان الشعر البنية ، واختيار التسريحات المختلفة والمميزة التي تتناسب مع ملامحها، وتكشف عن جمالها.

وإليكم صور ابنة تامر أمين رفقة والدها .