إعلام روسي: القوات الأوكرانية تقصف لوجانسك بصواريخ هيمارس الأمريكية

قال مكتب جمهورية لوجانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، إن القوات الأوكرانية أطلقت 5 صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية على مدينة الشيفسك بلوجانسك.

وجاء في البيان،"تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 03:00 ليلا لمنطقة الشيفسك بـ 5 صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وقالت الإدارة المدنية لـ جمهورية لوجانسك الشعبية، إنه يجب إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا على الفور.

وخاطبت الإدارة، زعيم جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، وكذلك الهيئة التشريعية للجمهورية وحثتهما على تسريع العملية وإجراء التصويت في أقرب وقت ممكن.

وقالت نائبة رئيس الإدارة، لينا فوكالوفا: “لقد اتخذ سكان دونباس خيارهم في عام 2014 في استفتاء تقرير المصير لجمهورية لوجانسك الشعبية، وكل هذه السنوات كنا ننتظر ونعتقد أن الثاني سيتبع بالتأكيد، والذي سيحقق حلمنا بالعودة إلى الوطن، والانضمام إلى روسيا”.

وشددت على أن إجراء تصويت أمر بالغ الأهمية الآن بالنسبة لـ لوجانسك، حيث “أظهرت أحداث الأيام الأخيرة أن القوميين في كييف تجاوزوا جميع الخطوط الحمراء”.

وأضافت فوكالوفا: “النازيون يقصفون بلا رحمة ويقومون بأعمال إرهابية ضد السكان المدنيين في جمهورية لوجانسك الشعبية، سعيا لإخافتنا، وجعلنا نتخلى عن حلمنا وهدفنا النهائي، الانضمام إلى روسيا”.

وأيدت الإدارة المدنية بالإجماع الدعوات إلى إجراء استفتاء “فورا” وقامت بمخاطبة باسيشنيك والهيئة التشريعية لجمهورية لوجانسك.

وحتى الآن، لم يدل زعيم الجمهورية بأي تصريحات علنية بشأن المبادرة.

أعلنت قيادة قوات "لوجانسك" مقتل 30 جنديا أوكرانيا جراء المعارك الدائرة في لوجانسك، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت القيادة ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، السبت الماضي، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوات والمعدات العسكرية حيث تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا، وتدمير دبابة واحدة وناقلتي جند مصفحتين و3 مدافع.

وكانت قوات لوجانسك قد أعلنت، الجمعة، مقتل 45 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين و5 ناقلات جند مدرعة.