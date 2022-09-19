روسيا تشل اقتصاد أوكرانيا.. كيف انخفضت صادرات الحبوب؟

أعلنت وزارة الزراعة في أوكرانيا اليوم الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 45.6% على أساس سنوي في موسم 2022/23 حتى الآن لتصل إلى 6.364 مليون طن، وذلك بسبب سيطرة روسيا على موانئ البحر الأسود، وعلى الرغم من توقيع اتفاق تصدير الحبوب بين أوكرانيا وتركيا.

وأثر إغلاق موانئ البحر الأسود، والذي يعتبر طريقًا رئيسيًا للشحن، على أسعار الغذاء العالمية التي ارتفعت بشدة، فيما أثار هذا الأمر مخاوف من حدوث نقص في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي الذي يعاني بدوره من كارثة إنسانية وأسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية أن الصادرات حتى الآن في الموسم الذي بدأ في يوليو 2022 وينتهي في يونيو 2023 شملت 3.72 مليون طن ذرة و2.06 مليون طن قمح و557 ألف طن شعير، مشيرةً إلى أن وتيرة صادرات الحبوب ارتفعت حتى الآن في سبتمبر لكن الأحجام لا تزال أقل بكثير من مستويات الموسم الماضي.

وصدرت أوكرانيا 2.07 مليون طن حبوب في أول 19 يوما من سبتمبر، أي أقل 29.4% عن الفترة نفسها من عام 2021. وانخفضت الصادرات 34 بالمئة في الفترة من الأول حتى 13 سبتمبر و40 في المئة في الفترة من الأول حتى السابع من الشهر نفسه، وفقًا لتقرير نشرته "سكاي نيوز".

وقالت الحكومة إن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما بين 50 و52 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة مع رقم قياسي بلغ 86 مليون طن في عام 2021، بسبب استيلاء القوات الروسية على أراض تابعة لها وانخفاض إنتاجية الحبوب.

مجاعة في أفريقيا

وأظهرت بيانات للأمم المتحدة أن منطقة أفريقيا تشهد كارثة إنسانية كبيرة، حيث أدى التغير المناخي إلى أحوال طقس متطرفة، فيما تكافح الدول في أنحاء متفرقة من أفريقيا بشكل متزايد في ظل الجفاف والفيضانات المفاجئة.

وفاقمت جائحة كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا أوجاع القارة، مما جعل الحصول على إمدادات الغذاء والوقود والأسمدة أكثر تكلفة وصعوبة. تراجعت أسعار الغذاء منذ ذلك الحين، لكنَّ الإغاثة لم تشق طريقها بعد إلى معظم المستهلكين. وبرغم أنَّ أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة ومناطق أخرى تعاني أيضاً من حالات جفاف شديدة، لكنَّها مجهزة بشكل أفضل للتعامل مع تداعيات هذا الجفاف مقارنة بالدول الأفريقية التي تعاني من ضائقة مالية.

وقالت الولايات المتحدة إنَّها تبرعت بأكثر من 6.6 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية لأفريقيا في الأشهر السبعة الأولى من 2022، مما يجعلها أكبر جهة مانحة منفردة. كما كان الاتحاد الأوروبي وكندا والسويد وألمانيا والمملكة المتحدة من المساهمين الرئيسيين.