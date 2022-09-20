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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يزور إسرائيل قريبا.. أردوغان: معاداة السامية جريمة ضد الإنسانية

أردوغان يعلن موقفه
أردوغان يعلن موقفه رسمياً من معاداة السامية وزيارة إسرائيل

ينوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إسرائيل حسبما قال أمام مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين أمس الإثنين، وذلك خلال مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى في مدينة نيويورك دون أن يحدد الموعد. ويأتي تصريح أردوغان تأكيدًا على إعادة العلاقات بين البلدين بعد شهر من الإعلان الرسمي عن استعادة تركيا وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

كما قال الزعيم التركي للقادة اليهود إن معاداة السامية "جريمة ضد الإنسانية"، بحسب مصدر نقلته وكالة التلجراف اليهودية.

من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك هذا الأسبوع. وسيكون هذا أول اجتماع لزعيمي البلدين منذ عام 2008.

في وقت سابق يوم الاثنين، وافق وزير الخارجية الإسرائيلي على تعيين إيريت ليليان سفيرة لإسرائيل لدى تركيا. وشغلت ليليان خلال العامين الماضيين منصب القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في أنقرة.

لقاء مرتقب بين أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل في نيويورك..تفاصيل

إسرائيل تعلن عن لقاء مرتقب بين لابيد وأردوغان في نيويورك

أردوغان إسرائيل تل أبيب يائير لابيد زيارة

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