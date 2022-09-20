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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 20-9-2022 | فيديو

سعر الدولار
سعر الدولار

عرض برنامج “ صباح البلد” ، والمذاع على فضائية “ صدي البلد ” تقريرا عن أسعار الدولار، والعملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء. 

سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.46 جنيه للبيع، و19.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 19.44 جنيه للبيع و19.33 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 22.14 جنيه للبيع و22.01 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 

سعر الريال السعودي 5.17 جنيه للبيع و5.14 جنيه للشراء 

 

تحديد سعر الفائدة

ويستعد الاحتياطي الأمريكي للاجتماع يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، الذي يبلغ حاليًا 2.25%، ومن المنتظر بطبيعة الحال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادته والذي يربك عملات الدول حول العالم بزيادة الانخفاض مقابل العملة الخضراء.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.35 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.35 و19.32 جنيه للشراء و19.43 و19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 19 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.37 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.43 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.37 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.43 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار سعر الدولار سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني سعر الفائدة

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