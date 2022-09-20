20 جنيه خلال أيام|سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد ارتفاعه 21 قرشا

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاع الأخير الخميس الماضي ، ليصل إلى مستويات 19.45 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 21 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42 قبل الارتفاع الأخير.

تحديد سعر الفائدة

ويستعد الاحتياطي الأمريكي للاجتماع يوم الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، الذي يبلغ حاليًا 2.25%، ومن المنتظر بطبيعة الحال أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي زيادته والذي يربك عملات الدول حول العالم بزيادة الانخفاض مقابل العملة الخضراء.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.35 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار اليوم الثلاثاء محليا استقرارا بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.35 و19.32 جنيه للشراء و19.43 و19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 19 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل 19.37 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.43 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.37 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.43 جنيه للبيع.

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أعلى سعر لـ الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.45 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

20 جنيها بنهاية الشهر

ومن جانبه فجر فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل عن سعر الجنية المصري إمام الدولار الأمريكي مع نهاية الشهر الجاري.

وقال فخري الفقي، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر الجنية إمام الدولار يصل مع نهاية الشهر الجاري إلى 20 جنيه لسعر الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن هذا الأمر وفقا للتحليل المتدرك لسعر الدولار، لافتا إلى أنه على المواطن أن يغير توقعاته بشكل متدرج وليس مرة واحدة، وهذا التوقع الأكثر عقلانية.

اسعار الدولار عالميا

وهبطت أسعار الدولار الأمريكي في السوق العالمية، أمام سلة العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء ،وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وهبط مؤشر الدولار، بنسبة 0.07 بالمئة إلى مستوى 109.285 نقطة، من مستوى افتتاح التعاملات، عند 109.260 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.320 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".