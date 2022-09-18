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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع 30 قرشا في شهر|وهذا سعره أمام الجنيه بعد الزيادة الأخيرة

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد في معظم البنوك العاملة في مصر بعد الارتفاع الأخير الخميس ، ليصل إلى مستويات 19.46 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم الخميس، 18 أغسطس أي من شهر تحديدا 19.10 جنيه للشراء و19.16 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 30 قرشا فيما سجل الخميس الماضي 19.42 قبل الارتفاع الأخير.

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سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.35 جنيه للشراء 

و 19.46 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار اليوم  الأحد محليا استقرارا بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم شراء

وعن  سعر الدولار اليوم شراء في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين 19.35 و19.32 جنيه للشراء و19.43 و19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلى

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم ، سجل 19.37 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 19 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الاهلى اليوم سجل  19.37 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الاهلى 19.43 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر لـ الدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.35 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.35 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.37 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.43 جنيه للبيع.

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أسعار الدولار اليوم السبت 17-9-2022

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.45 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك التجاري الدولي سجل الدولار 19.39 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.. وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار أمام الجنيه 19.34 جنيه للشراء و19.41 جنيه للبيع.

اسعار الدولار عالميا 

وهبطت أسعار الدولار الأمريكي في السوق العالمية، أمام سلة العملات الرئيسية اليوم الأحد ،وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وهبط مؤشر الدولار، بنسبة 0.05 بالمئة إلى مستوى 109.392 نقطة، من مستوى افتتاح التعاملات أمس، عند 109.532 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 109.993 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

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