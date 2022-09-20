تفاصيل الإحاطة السرية.. أمريكا تقدم 12 مليار دولار كدعم لأوكرانيا

أشار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى دعم ومساعدة أوكرانية إضافية، سبق وطلبتها إدارة بايدن بعد إحاطة سرية، على الرغم من أنه من المتوقع أن يلغى أعضاء مجلس الشيوخ أولويات البيت الأبيض الأخرى حول مشروع قانون وقف الفجوة القادم وعدم إحداث إغلاق حكومي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وفي تفاصيل الإحاطة السرية، طلبت إدارة بايدن تقديم مساعدات بقيمة 12 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى قرار آخر ببقاء الحكومة عاملة بعد 30 سبتمبر.

وحول الإحاطة السرية، يعد الدعم عبر الأحزاب أمرًا ضروريًا لأنه ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 أصوات جمهورية لكسر محاولة المماطلة.

قال السناتور الجمهوري عن ولاية تكساس ، جون كورنين ، مساء الإثنين ، إن المفاوضين ما زالوا يناقشون تركيبة حزمة الدعم لأوكرانيا ، لكنها ستبلغ حوالي 11 مليار دولار ، والتي يمكن أن تشمل مساعدات إنسانية واقتصادية وعسكرية.

تأتي المداولات بين أعضاء الكونجرس الجمهوريين في وقت حرج من الحرب الروسية في أوكرانيا.

ينظر المسؤولون الأمريكيون على نطاق واسع إلى الزخم الأخير الحادث لأوكرانيا كدليل على أن أنواع الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية التي قدمها الغرب لأوكرانيا في الأشهر الأخيرة كانت فعالة.

قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي من ولاية كونيتيكت ، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ، يوم الإثنين إنه يتوقع أن يوافق الكونجرس على المساعدة العسكرية الأوكرانية ، لكنه قلق من أن دعم الحزب الجمهوري لأوكرانيا قد يتآكل في المستقبل.

وذكر مورفي لشبكة CNN: "أعتقد أنه سيكون هناك تآكل طويل الأمد للدعم الجمهوري للمساعدات الأوكرانية. أعتقد أن قرار الرئيس ترامب بمهاجمة المساعدات الأوكرانية - ومهاجمة الجمهوريين الذين يدعمونها - سيكون له تأثير".

تابع "سيكون لدينا ما يكفي لتوصيل هذه المساعدة في النهاية. لكن المسار الطويل الأمد للدعم الجمهوري لأوكرانيا يمثل تهديدًا حقيقيًا. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه إذا فاز الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب و مجلس الشيوخ ، لا أعتقد أنه سيمكنك الاعتماد على استمرار الكونجرس في دعم أوكرانيا ".

منذ بداية الصراع في فبراير ، اتبعت إدارة بايدن نهجًا تدريجيًا لتوفير الأسلحة لأوكرانيا - في بعض الحالات ، وافقت لاحقًا على إرسال أسلحة كان من الممكن اعتبارها في وقت سابق من الصراع تصعيدية للغاية.

استندت حساباتها إلى حد كبير على تجنب الأنظمة التي قد يراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنها استفزازية للغاية ، على الرغم من أن هذه الخطوط قد قل عمل حساب لها بمرور الوقت وانتقدها بعض المسؤولين السابقين باعتبارها تعسفية.

قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن القوات الروسية صعدت هجماتها على البنية التحتية المدنية في الأسابيع الأخيرة وسط هجوم كييف المضاد الشامل في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.