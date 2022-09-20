تغير المناخ.. القارة الأفريقية هي من تدفع الثمن.. الآثار المناخية تهدد بزعزعة استقرار البلدان النامية.. وأول الضحايا: جوعى بالملايين





إفريقيا المتضرر الاكبر من تغير المناخ بسبب ضعف البنية التحتية

كوارث طبيعية تضرب القارة بشكل غير مسبوق

القارة تساهم في الكارثة العالمية ب3% فقط



نظرًا لأن آثار تغير المناخ أصبحت أكثر وضوحًا وشعورًا بها في جميع أنحاء العالم ، فإن إفريقيا تختنق تحت هذه الآثار في الوقت الذي تكافح فيه مع ضعف البنية التحتية ، ونقص أنظمة الإنذار المبكر والعوامل الخارجية التي اجتمعت لعكس بعض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، وفق ما ذكر موقع فاير بلانت.

من فترات الجفاف الطويلة إلى الفيضانات العارمة ، تضرب هذه الضغوط المناخية الأسر والمجتمعات والنظم الإيكولوجية والاقتصادات بمعدلات غير مسبوقة.

الظروف المناخية



الآن أكثر من أي وقت مضى ، أدت الظروف المناخية القاسية إلى تعطيل الأمن الغذائي والمائي، بما يضر بصحة الإنسان وسلامته، وأثرت على التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

أدت هذه الظاهرة إلى نزوح الناس وأثارت بالفعل صراعًا على الموارد الطبيعية في العديد من المناطق في جميع أنحاء القارة ، وهو وضع يمكن أن يتفاقم.

على الرغم من أن إفريقيا تمثل ثلاثة في المائة فقط من جميع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ، إلا أنها تدفع الثمن النهائي.

ومع ذلك ، لم تتخذ أفريقيا التدابير اللازمة لعدم الوصول إلى السيناريو المتدهور .

على سبيل المثال، لا يملك سوى 40 في المائة من السكان إمكانية الوصول إلى أنظمة الإنذار المبكر لحمايتهم من الأحداث المناخية الشديدة وتقلبات تغير المناخ.

وهذا هو السبب في أن التقرير الصادر مؤخرًا عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يحذر، ويقدم دعوة للاستيقاظ للقادة الأفارقة وصناع القرار للإسراع في الإجراءات الموزعة من أجل احتواء ما يهدد بأن يكون كارثة مناخية.

ناقوس الخطر

يدق التقرير الذي أطلق عليه اسم حالة المناخ في إفريقيا 2021 ناقوس الخطر بشأن العلاقة المدمرة بين الطقس المتطرف والنزاع الدائر في القارة. يجب أن تعطي الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص الأولوية لتوصياتها ، التي تتراوح بين تعزيز أنظمة الإنذار ، وتعزيز التعاون عبر الدولي ، وتعزيز تبادل المعرفة وزيادة الاستثمار في التكيف البيئي.

على حد تعبير الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، بيتيري تالاس: "تُظهر الأزمة المتفاقمة والمجاعة التي تلوح في الأفق في منطقة القرن الأفريقي المنكوبة بالجفاف كيف يمكن لتغير المناخ أن يؤدي إلى تفاقم صدمات المياه ، مما يهدد حياة مئات الآلاف من الناس ويزعزع استقرار المجتمعات. وبلدان ومناطق بأكملها ".

وتعود جذور تغير المناخ إلى الظاهرة المعروفة باسم تأثير الاحتباس الحراري، وهو المصطلح الذي يستخدمه العلماء لوصف الطريقة التي "تحبس" بها غازات معينة في الغلاف الجوي الحرارة التي من شأنها أن ترتفع إلى الأعلى، من سطح الكوكب، إلى الفضاء الخارجي.

من ناحية أخرى، لدينا تأثير الاحتباس الحراري الذي كان أمرا حيويا لوجود الحياة على الأرض ؛ والذي بدونه، لكان كوكبنا باردًا وغير صالح للعيش.

ولكن ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواخره ، بدأ النشاط البشري في دفع تأثير الاحتباس الحراري إلى مستويات جديدة. وكانت. النتائج في وجود كوكب أكثر دفئًا الآن من أي وقت آخر في تاريخ البشرية، ويزداد دفئًا.

بدوره، غير الاحترار العالمي بشكل كبير الدورات الطبيعية وأنماط الطقس ، مع تأثيرات تشمل الحرارة الشديدة ، والجفاف الممتد ، والفيضانات المتزايدة ، والعواصف الشديدة ، وارتفاع مستويات سطح البحر، ليوجد كل ذلك مجتمعا ، هذه الآثار البائسة والمميتة في بعض الأحيان فيما أصبح يعرف باسم تغير المناخ .

ويقول محللون أن هذا يتعلق بتحديد المشكلة حتى نتمكن من الوصول إلى حلول فعالة، يجب علينا أن نتناول أصولها بصدق، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب أحيانًا، أو حتى غير مريح ، القيام بذلك.

ارتفاع غير مسبوق للحرارة



لقد حققت الحضارة الإنسانية قفزات غير عادية في الإنتاجية ، أدى بعضها إلى ارتفاع درجة حرارة كوكبنا حاليًا.

ولكن من خلال تسخير نفس القدرة على الابتكار وربطها بشعور متجدد بالمسؤولية المشتركة ، يمكننا إيجاد طرق لتهدئة ارتفاع حرارة الأرض ، ومحاربة تغير المناخ ، ورسم مسار نحو مستقبل أكثر عدلاً وإنصافًا واستدامة.

فيما يلي تحليل تقريبي للعوامل التي تؤدي إلى تغير المناخ.

الأسباب الطبيعية لتغير المناخ



يمكن أن يُعزى قدر من تغير المناخ إلى ظواهر طبيعية.. فعلى مدار وجود الأرض ، كان للانفجارات البركانية والتقلبات في الإشعاع الشمسي والتحولات التكتونية وحتى التغييرات الصغيرة في مدارنا تأثيرات ملحوظة على أنماط الاحتباس الحراري والتبريد للغلاف الجوي.

لكن سجلات المناخ قادرة على إظهار أن الاحترار العالمي اليوم - لا سيما ما حدث منذ بداية الثورة الصناعية - يحدث بشكل أسرع بكثير من أي وقت مضى.

وفقًا لوكالة ناسا ، "لا تزال هذه الأسباب الطبيعية قائمة حتى اليوم ، لكن تأثيرها ضئيل جدًا أو أنها تحدث ببطء شديد لتفسر الاحترار السريع الذي شهدناه في العقود الأخيرة."..وتدحض السجلات المعلومات الخاطئة بأن الأسباب الطبيعية هي السبب الرئيسي وراء تغير المناخ .



البشر هم السبب وراء تغير المناخ



يتفق العلماء على أن النشاط البشري هو المحرك الأساسي لما نراه الآن في جميع أنحاء العالم.

أدى الاحتراق غير المنضبط للوقود الأحفوري على مدار المائة وخمسين عامًا الماضية إلى زيادة كبيرة في وجود غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ، لا سيما ثاني أكسيد الكربون .

في الوقت نفسه ، أدى قطع الأشجار والتنمية إلى تدمير واسع النطاق للغابات والأراضي الرطبة وأحواض الكربون الأخرى - وهي الموارد الطبيعية التي تخزن ثاني أكسيد الكربون وتمنع إطلاقه في الغلاف الجوي.

800 ألف سنة

في الوقت الحالي ، تعد تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز هي الأعلى منذ 800000 عام .

بعض الغازات الدفيئة ، مثل مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HFCs) ، لا توجد حتى في الطبيعة.

من خلال ضخ هذه الغازات باستمرار في الهواء ، ساعدنا في رفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1.9 درجة فهرنهايت خلال القرن العشرين - وهو ما أوصلنا إلى عصرنا الحالي من الظواهر الجوية القاتلة والروتينية المتزايدة.

ومن المهم أن نلاحظ أنه بينما يؤثر تغير المناخ على الجميع بطريقة ما ، فإنه لا يفعل ذلك بالتساوي: في جميع أنحاء العالم ، يتحمل الأشخاص في القارة الأفريقية وأولئك الذين يعيشون في مجتمعات محرومة اقتصاديًا أو مهمشة سياسيًا عبئًا أكبر بكثير ، على الرغم من الحقيقة. أن هذه المجتمعات تلعب دورًا أصغر بكثير في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

تعمل طرقنا لتوليد الطاقة للكهرباء والتدفئة والنقل وبيئتنا المبنية وصناعاتنا وطرقنا في التفاعل مع الأرض وعاداتنا الاستهلاكية معًا كمحركات أساسية لتغير المناخ.

في حين أن النسب المئوية للغازات الدفيئة الناشئة عن كل مصدر قد تتقلب، فإن المصادر نفسها تظل متسقة نسبيًا.

ويوجد حوالي 22 مليون شخص على الأقل في منطقة القرن الأفريقي مهددون بالمجاعة بحلول سبتمبر، حيث يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف الذي بلغ مستويات قياسية، وفق ما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.