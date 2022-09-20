إزالة 49 حالة تعدٍ على أملاك دولة ومجار مائية بـ3 مراكز بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انه تم إزالة 49 حالة تعد على أراض زراعية واملاك دولة ومجاري مائية خلال حملات بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأكد على استمرار حملات إزالة التعديات بالمراكز والقرى لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة حيث أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات تتم خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى في أول الشهر الجاري على أن تبدأ المرحلة الثالثة في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.



وأضاف محافظ أسيوط أن حالات التعدي التي تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 49 حالة على إجمالي مساحة 895 متر مباني بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ، وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب.

ولفت إلى أن الحملات تمت بالتنسيق مع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط وبالتعاون مع مديرية الأمن وجهات الولاية ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة والري وشريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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